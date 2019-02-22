Cinsel istismar sanığı öğretmen, yargılama bitmeden göreve başlamış!

Erzurum'da yaşayan R.K., 28 Haziran 2017'de polise başvurarak kızı Y.K.'nin eğitim gördüğü lisenin müdür yardımcısı M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan Y.K., müdür yardımcısı M.Y.'nin tanıştıkları günden beri kendisine anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden uygunsuz mesajlar gönderdiğini öne sürdü.

Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de durumdan bu sayede haberdar olduğunu belirten Y.K., "Okuldayken odasında bana sarılıp dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan kullanılmayan mescitte beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla 2 kez gezdirdi" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Şikayet sonrası gözaltına alınan evli ve 3 çocuk babası M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 29 Haziran 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada M.Y.'nin 'zincirleme şekilde eğitici, öğretici kişi tarafından çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıldan 52,5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Açığa alınan M.Y., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasım ayında görülen ilk celsede M.Y., suçlamaları kabul etmedi. Branşının beden eğitimi olduğunu, Y.K.'nin sağlık bilgisi dersine girdiğini kaydeden M.Y., "Biz öğrencilerle derslerinde yardımcı olmak amacıyla 'WhatsApp' grubu kurarız. Mağdur da bu 'WhatsApp' grubunda bulunuyordu. Sonrasında mağdur bana duygusal içerikli mesajlar atmaya başladı. Ben kendisine böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek cevap verdim. Bunun dışında iddianamede bahsedildiği gibi mağdura cinsel içerikli mesajlar göndermedim. Mağduru bir kez aracımla alıp, evine bıraktım; ancak herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. 'WhatsApp' grubunda tek öğretmen olarak yer alan bendim. Mağdurun dışında grupta başkaca öğrenciler de bulunuyordu. Bana karşı duygularına karşılık vermediğim için bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

YARGILAMA SÜRERKEN GÖREVE BAŞLAMIŞ

Tutuksuz sanık M.Y.'nin yargılanmasına 19 Şubat'ta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık M.Y. ile avukatı ve mağdur Y.K. ile avukatı katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden mahkemeye gönderilen yazıda M.Y.'nin, 16 Ocak'ta başka lisede beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladığı belirtildi.

M.Y. göreve başladıktan 1 ay sonra görülen ikinci celsede, Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar mahkemeye mütalaa sundu. Mütalaada M.Y.'nin suç tarihinde 12- 15 yaş grubunda olan mağdura zincirleme cinsel istismarda bulunduğu ve aracında gezdirerek 'hürriyetini tahdit' suçunu işlediği kaydedildi. Şakar, mütalaada, sanık hakkında 'hürriyeti tahdit'ten kamu davası açılmış olsa da bu suçun unsurlarının oluşmadığına işaret etti. Savcı Şakar, sanık M.Y.'nin 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar, 'çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

O RAPORA İTİRAZ

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.Y. ise Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda 'WhatsApp' yazışmaları incelendikten sonra hazırlanan rapora itiraz etti. Raporda, mağdurun ifadesinde dile getirdiği uygunsuz mesajların M.Y.'nin hesabından gönderildiği belirtilirken, 'WhatsApp' hesabının başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı ertelendi.