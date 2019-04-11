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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.04.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Cinsel istismar davasında karar! Torunlarına 2 yıl boyunca...

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Cinsel istismar davasında karar! Torunlarına 2 yıl boyunca...

Kocaeli’de torununa 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa Ekrem Ö., tutuklu yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Ekrem Ö.’nün, Bursa’da yaşayan diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildiği bildirildi.

Kocaeli ve Bursa’da yaşayan iki toruna, 2009- 2011 yıllarında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen, Mustafa Ekrem Ö., 2012’de hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı. Mustafa Ekrem Ö. hakkında dava açıldı.

Kocaeli’deki olayla ilgili 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Mustafa Ekrem Ö.’nün 2009 yılından 2011 yılına kadar devam eden cinsel istismar eylemlerinden dolayı cezalandırılması, ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise beraati talep edildi. Son savunmasını veren Mustafa Ekrem Ö., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Torunuma böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Madem öyle bir şey oldu torunum tekrar yanıma neden gelsin? Bana iftira atıldı. Kızımın ailesi bana iftira attı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanığın avukatı da mütalaayı kabul etmediğini belirtirken, Mustafa Ekrem Ö.’nün beraatini talep etti.

Yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ekrem Ö.’ye, Kocaeli’deki torununa ’nitelikli cinsel istismar’da bulunmaktan 8 yıl, mağdurun akrabası olması nedeniyle artırıma giderek 12 yıl, mağdurun 18 yaşından küçük olması nedeniyle tekrar artırıma giderek toplam 27 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasının olmaması durumunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Mustafa Ekrem Ö.’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanığın ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan beraatine karar verdi.

BURSA’DAKİ DAVA SÜRÜYOR

Diğer taraftan, sanık Mustafa Ekrem Ö.’nün, Bursa’da yaşayan diğer torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın devam ettiği bildirildi.

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