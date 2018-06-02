'Çılgın projemiz tülbent projesi'

Akşener, dün sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden tülbent kampanyası başlattı. Akşener, “#TülbentDevrimi” etiketiyle paylaştığı mesajında, “Tülbent, masumiyetin gücüdür. Sen de katıl! Evine, işyerine, balkonuna, arabana, boynuna, bileğine, başına bağla tülbentini, sen de paylaş fotoğrafını, çoğalarak geliyoruz!” çağrısında bulundu. Akşener, dün Hatay ve Adana mitinglerinde konuştu:



16 SENEDİR GERİLİYORUZ

“16 senedir gerim gerim geriliyoruz. Beraber, birlikte sinir bozuyoruz. Siz üzülmeyeceksiniz artık başkaları üzülecek. Cumhurbaşkanı seçilince gençlere, her ay iş buluncaya, istihdam yaratana kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Abi çok kızdı. ‘Nereden bulacaksınız’ dedi. O dediğim kiralık lüks araçlara binenler çoluk çocuk, gelin damat hepsi biniyor. ‘İnin oradan aşağı’ diyeceğim. Bu seçimleri arkadaşlar kendileri istedi. Türkiye’nin daha hızlı hareket edebilmesi için erken seçim istediler. Biz de ‘eyvallah’ dedik. Biz milletimize güvendik, milletimize dayandık yola öyle çıktık. Bizim seçime girmemizin önüne bir engel çıktı. Ben 100 bin imza ile aday olacağımı söyledim. 4 saat içinde 100 bin imza buldunuz. Gerçekten bu milletin imzasıyla aday gösterdiği tek kadın cumhurbaşkanı adayıyım. Bu oyun böyle bozulunca bu arkadaşlar da Cumhur İttifakı kurmuşlardı. Ee onlar ittifak kurdu her şey doğru, biz ittifak kurunca gayrı milli olduk. Seçime gidelim dediler gittik, şimdi ağlıyorlar. Gençlere iş imkanı için TRT’yi satacağım dedim. TRT’nin masrafı eski parayla 2.5 katrilyon.”