Cihat Yaycı'dan, ''Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye” kitabı

Yaycı bu kitabında Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeraltı kaynaklarının paylaşımı mücadelesinde Türkiye’nin izlemesi gereken stratejileri kamuoyu ile paylaşıyor.

Yazara ait telif gelirlerinin tamamının Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na bağışlanacak. Kitap “Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye” kitabı, arkasına küresel güçleri alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın bu bölgede izlediği uluslararası hukuka aykırı politikaları da gün yüzüne çıkarıyor.