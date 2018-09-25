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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
25.09.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay: Bir çocuk bir hamile rolü yapan kadın ve çiğ köfteli 46 hırsızlık

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Akılalmaz olay: Bir çocuk bir hamile rolü yapan kadın ve çiğ köfteli 46 hırsızlık

Gaziantep'te, çeyiz bakma bahanesiyle girdiği yeni evlilerin ikametinde ev sahiplerinden çiğ köfte talep ederek 46 evde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 46 adreste meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin yanında bir çocuk ile genellikle yeni evli kadınların evine gittiği, "çeyize bakmayı çok sevdiğini" söyleyerek ev sahipleriyle irtibat kurup samimi bir sohbet ortamı oluşturduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin daha sonra "hamile olduğunu, canının çiğ köfte çektiğini" söyleyip ev sahibini malzeme hazırlamak için mutfağa yönlendirdiğini tespit etti.

"GİDİP BAKAYIM"

O esnada evdeki eşyaları çalan şüphelinin, çiğ köfte için gereken yeşillikleri almak üzere yanındaki çocuğu bakkala gönderdiği, çocuğun eve dönmemesi üzerine "gidip bakayım" diyerek evden kaçtığı da belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli F.Y, Yavuzeli ilçesinde bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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