Çiğ börek nasıl yapılır? İşte tarifi
Çiğ börek nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı lezzetler arayan vatandaşların araştırdığı ve sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Kırım Tatar yemeği olarak bilinen çiğ börek sofralara lezzet katmaya devam ediyor. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte tarifi.
Çiğ börek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir.
Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Bu börek Türkiye'nin yerli halkı tarafından Türkiye Türkçesi'nde adlandırılırken yanlış bir anlam kazanarak çiğ börek olmuştur, bu yemek Çiğ Köfte gibi çiğ et ihtiva etmez, ancak et böreğe (içli köfte gibi birçok Anadolu yemeğinin tersine) pişirilmeden konur.
Böreğin adı konusunda çeşitli görüşler vardır. Bir görüş "şırbörek" adının pişerken çıkan kızarma sesinden geldiğini öne sürerken, diğer bir görüş de Kıpçak lehçesindeki lezzetli anlamındaki "çi"den geldiğini öne sürer.
Malzemeler
1 adet yumurta
1-2 damla sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı sıvıyağ
4 su bardağı un
İçi için:
250 gram beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Unu tezgahın üzerine koyup ortasını açın. Biraz su, yumurta ve tuz ekleyip yoğurun. Yoğunluğuna göre su eklemeye devam edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettiğinizde hamuru rulo yapın ve 3 parmak arayla kesip küçük toplar elde edin.
Topların her birini yaklaşık 15 santimetre çapında açın, içine maydanozlu ve peynirli harçtan yarım ay dolacak şekilde koyun.
Diğer tarafı üzerine kapatıp kızgın yağda iki tarafı da renk alana kadar pişirin. Her hamur için aynı işlemi uygulayın.
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