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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.07.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Çığ altında kalan kayıp dağcının aylar sonra cansız bedenine ulaşıldı

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Çığ altında kalan kayıp dağcının aylar sonra cansız bedenine ulaşıldı

Niğde Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’un cansız bedeni bulundu.

2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağı Eznevit zirve inişi sırasında çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, arkadaşı Hilal İşcan ise kurtarılmıştı. 8 aydır hava şartları nedeniyle arama yapılamayan dağcı için AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri ara ara arama yaptı.

Valilik açıklama yaptı

Niğde Valiliği, "02 Aralık 2018 günü Çamardı ilçesi Aladağlar Eznevit olarak bilinen 3550 metre rakımlı mevkide çığ düşmüş, bölgede bulunan iki kişilik dağcı grubundan Hilal İşcan helikopter ile kurtarılmış, ancak çığ altında kalan diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç’a ilk üç gün yapılan bütün çalışmalara rağmen ulaşılamamıştır.  İlk üç günün sonunda hava şartlarının kötüleşmesi, bölgede çığ riskinin devam ediyor olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bölge sık sık kar yağışı almış, ilk günlerdeki çalışmaları engelleyen çığ riski artarak devam etmiştir.  Bölgeye ilk dönemlerde on günlük aralıklarla, 12.4.2019-14.05.2019 tarihleri arasında birer hafta aralıklarla ve 14/05/2019 tarihinden sonra havaların ısınması ile birlikte beş günlük aralıklarla toplamda 24 kez AFAD ekiplerince keşif ve arama amaçlı gidilmiştir.  08.07.2019 tarihinde, Niğde İli AFAD ekibince planlanıp icra edilen arama faaliyeti neticesi, saat 13.06’da Eznevit Mevkiinde Mustafa Kemal Karakoç’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılmıştır. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecektir. Mustafa Kemal Karakoç’ a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz”.

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