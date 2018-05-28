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    CHP'ye şok... Kaboğlu ve iki akademisyen için YSK'ya itiraz edildi

    Ferit ASLAN/ (DHA)
    28.05.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği; Prof. İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu, KHK ile ihraç edilen 3 profesör için YSK'ya itiraz edildi.

    CHP'nin milletvekili genel seçimi için İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itirazın dilekçesinde, 3 profesörün de KHK ile görevlerinden ihraç edildiği ve vekil adayı olamayacağı kaydedildi. YSK tarafından itirazla ilgili bugün karar verileceği belirtildi.

    Etiketler: ibrahim kaboğlu , gündem
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