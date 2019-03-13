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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/YOZGAT-KIRIKKALE
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’nin yanlışı Everest’i geçti

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CHP’nin yanlışı Everest’i geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Yozgat ve Kırıkkale’de düzenlenen mitinglerinde millet ittifakını hedef aldı. Bahçeli, özetle şunları söyledi: “CHP-HDP-SP-İP-ÖDP bir olmuş, mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya’ya dayamışlardır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Bunları yaparken PKK’nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar.

PARMAK SALLIYOR

Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde. Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyor. Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor.
Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu’nun çizgisi Kuvay-ı Milliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye’dir. Hani diyorlar ya ‘CHP’nin yanlışları Ağrı Dağı’nı da aştı’ diye; ne Ağrı Dağı, bunların yanlışı Everest’i geçti Everest’i. Bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten İP’e gitmiş, bundan dolayı da pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023’ün lider ülke Türkiyesine birlikte yürüyelim...

YALANCIYI İYİ TANIYIN

Karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Kılıçdaroğlu tek ayaküstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası’nın satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken var diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump’a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Kılıçdaroğlu’na soruyorum: Yabancı güçlerden silah alsak daha mı iyiydi? Savunma sanayinde yerlilik ve millik oranının yüzde 68’e çıkması mı seni üzüyor, bu mu uykularını kaçırıyor.”

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