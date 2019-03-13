CHP’nin yanlışı Everest’i geçti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Yozgat ve Kırıkkale’de düzenlenen mitinglerinde millet ittifakını hedef aldı. Bahçeli, özetle şunları söyledi: “CHP-HDP-SP-İP-ÖDP bir olmuş, mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya’ya dayamışlardır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Bunları yaparken PKK’nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar.
PARMAK SALLIYOR
Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde. Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyor. Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor.
Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu’nun çizgisi Kuvay-ı Milliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye’dir. Hani diyorlar ya ‘CHP’nin yanlışları Ağrı Dağı’nı da aştı’ diye; ne Ağrı Dağı, bunların yanlışı Everest’i geçti Everest’i. Bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten İP’e gitmiş, bundan dolayı da pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023’ün lider ülke Türkiyesine birlikte yürüyelim...
YALANCIYI İYİ TANIYIN
Karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Kılıçdaroğlu tek ayaküstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası’nın satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken var diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump’a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Kılıçdaroğlu’na soruyorum: Yabancı güçlerden silah alsak daha mı iyiydi? Savunma sanayinde yerlilik ve millik oranının yüzde 68’e çıkması mı seni üzüyor, bu mu uykularını kaçırıyor.”
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