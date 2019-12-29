CHP’lilerin yerli oto tartışması

CHP PM üyesi Ekrem Kerem Oktay’ın Twitter paylaşımına sosyal medyada destek verenler de oldu, tepki gösterenler de. Bazı hesaplardan “Ben çelişki göremiyorum, asgari ücrete yapılan iyileştirme ne kadar yetersizse, yerli otomobil üretimi çabası o kadar doğru bir adımdır” desteği, bazı hesaplardan da “Yazıklar olsun”, “Utanç”, “Yalana ortak olmak!” eleştirileri geldi.

TWITTER’DAN ATIŞTILAR

Eski CHP PM üyesi Enver Aysever’in de Oktay’ın yerli oto paylaşımını “Beyefendi CHP PM üyesi” mesajı ile eleştirmesiyle tartışma daha da büyüdü. Oktay, Aysever’e Twitter hesabından, “Enver, ben CHP okulunda büyüdüm. CHP benim sadece partim, davam değil, hayatım. Üstümüze ne görev düşerse onu yaptık. Listede yerini beğenmediği için CHP’den istifa edenlerden CHP’liliği öğrenecek değiliz” yanıtını verdi. Bu tartışmanın ardından Oktay’a “Ağabeyin kızıyor”, “Ekrem Bey çok cesur bir paylaşım, sizi tebrik ediyorum” gibi destek mesajları gelmeye başladı. Buna karşılık Aysever’e eleştiri yağdı.

Hürriyet’e konuşan Ekrem Kerem Oktay, şunları söyledi: “Küresel otomotiv sektöründe bir kırılma yaşanıyor. Dokunulmaz denilen devlerin tahtını yeni kurulan şirketlerin sarsabildiğini görüyoruz. TOGG işte böyle bir dönemde ortaya çıktığı için başarı şansı yüksek. Böyle projeler bir partinin, kitlenin, zümrenin projesi değil, 82 milyonun projesi olmalıdır. Üstelik bu, partiler üstü bir girişim. Rantiyeye yapılan yatırımlar toplamsal refahı arttırmaz. Kanal İstanbul’a da bundan dolayı karşıyız. Teknolojiye yapılan yatırımlar ise Türkiye’nin büyüme hızını arttırıyor, yetkinliklerini güçlendiriyor. Böyle konularda uzlaşabilmeliyiz. İktidarın bundan ders almasını umut ediyorum.”