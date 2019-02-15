CHP’li vekilden yasa önerisi: ‘Tampon vergisi’ % 5’e düşsün
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, kadınların regl dönemlerinde kullandığı ped ya da tampon gibi hijyen ürünlerindeki yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 5’e düşürülmesi için yasa teklifi verdi.
“Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz” diyen Sütlü, teklifinin gerekçesinde şöyle dedi: “Regl olan bireylerin zorunlu ve temel olarak ihtiyaç duyduğu hijyen ürünlerinden alınan vergi, Türkiye ve dünyada ‘tampon vergisi’ adıyla anılmaktadır. Ortalama bir kadın hayatının 2 bin 535 gününde, yani yaklaşık yedi yılı boyunca regl olmakta ve ped ya da tampona ihtiyaç duymaktadır. İngiltere’de yapılan hesaba göre kadınlar, hayatlarının 38 gününü kadın hijyen ürünlerini alabilmek için çalışarak geçirmektedir. AB 2007 yılında aldığı kararla, üye ülkelerin bu hijyen ürünleri üzerindeki vergileri yüzde 5’e kadar indirmesine izin vermiştir. ABD’nin pek çok eyaleti tampon vergisini kaldırmaya karar vermiştir. Kanada, 1 Temmuz 2018’de tampon vergisini kaldırmıştır. Hindistan’da hükümet ped ve tampon gibi ürünlerden alınan tartışmalı vergiyi Temmuz 2018 yılı itibariyle kaldırmıştır.
Ülkemizde de bir an evvel çağa ve toplumsal eşitliğe uygun düzenlemeler yapılmalı ve hijyen malzemeleri üzerindeki görülmemiş vergi yükü kaldırılmalıdır.”
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