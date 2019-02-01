CHP’li vekilden suç duyurusu: O köpekleri öldüreni bulun
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, geçtiğimiz hafta Denizli’de iğneyle uyutularak 6’sı öldürülen 11 köpeğe yapılan işkence ve kötü muamelenin sorumlularının bulunması için suç duyurusunda bulundu.
Karaca, dün yaptığı yazılı açıklamada, Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi’ndeki olayda kullanlan iğnenin özel izinle alınabilen uyuşturucu iğne olduğuna da dikkat çekti. Hayvanlara yönelik şiddet olaylarının her geçen gün artmasından ciddi endişe duyduğunu da belirten Karaca, hayvan haklarıyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini bildirdi. Karaca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvanları koruma ile ilgili bir yasa taslağının hazırlandığını duyduklarını ancak konunun taraflarından görüş alınmaksızın, kamuoyundan gizlenerek, kapalı kapılar ardında hazırlanan taslağın hayvan hakları açısından yeterli olmayacağını öngördüklerini söyledi.
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