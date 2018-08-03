CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İHA Şaroğlu'nun beyin kanaması geçirdiğini öne sürdü.
Alınan bilgiye göre, Milletvekili Şaroğlu (48), akşam saatlerinde baş dönmesi ve başındaki uyuşukluk şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Şaroğlu, ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi.
Şaroğlu'nun tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
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