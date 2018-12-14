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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

CHP’li Salıcı’dan flaş ittifak yorumu: İçime sinmeyen yerler var

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti ile yapılacak olan seçim ittifakı ile önemli açıklamalarda bulundu

Oğuz Kaan Salıcı yerel seçimlerle ilgili yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin konuştu. CNN TÜRK’te Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Salıcı şunları söyledi: İçime sinmeyen bir iki yer var. İYİ Parti’nin içine sinmeyen yerler vardır. Parti teşkilatındaki arkadaşları anlıyorum ama sonuçta daha büyük bir amaç için bir fedakarlık noktasındayız hepimiz.

İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU MU?

Sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde başarılı bir ilçe başkanlığı süreci geçirdi. Sonra yüzde 51 ile Beylikdüzü’nde seçimi kazandı. Beylikdüzü AKP’den aldığımız bir ilçedir. Beylikdüzü’nde bir başarı hikayesi var. Sayın Ekrem İmamoğlu bizim gurur duyduğumuz belediye başkanlarımızdan biridir. Sayın genel başkanın aday gösterme gibi bir niyeti varsa bunu zaten parti meclisine getirecektir. Bizim parti meclisimiz hakkaniyetlidir.

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