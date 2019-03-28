CHP’li Altay’a ‘hücre’ soruşturması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’li Altay’a ‘hücre’ soruşturması
GeriGündem CHP’li Altay’a ‘hücre’ soruşturması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’li Altay’a ‘hücre’ soruşturması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’li Altay’a ‘hücre’ soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir TV programında “ ... 31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...” açıklaması yaptığı basında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Altay hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ALTAY: HÜCRE OY KULLANMA KABİNİDİR

CHP’li Altay, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, “sözlerinin çarpıtılarak, bir algı operasyonu yürütüldüğünü” savundu. Altay, “Metinden de anlaşılacağı gibi; hücre olarak ifade edilen yer oy kullanma kabinidir. Bu açıklamalardan, Erdoğan ve Bahçeli’ye yönelik ‘cezaevi’ tehdidi çıkarılması, ancak trollerin haber zekasıyla açıklanabilecek bir durumdur. Çarpıtmalar üzerinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır” dedi.

MHP’DEN TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise yazılı bir açıklamayla Altay’a tepki gösterdi. Akçay, “Altay’ın istifasının alınması CHP’nin Türk demokrasisine boynunun borcu” dedi. m ANKARA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yavaş'a verilen oyların nereye gideceği ortaya çıkıyor'

Korkutan depremin ardından Denizli Valisi açıkladı: Okullar iki gün tatil

Feci şekilde dövüp, o anları kaydetmişlerdi! Dayak dehşetinde flaş gelişme

Cinsel saldırı davasında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı