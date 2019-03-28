CHP’li Altay’a ‘hücre’ soruşturması
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir TV programında “ ... 31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...” açıklaması yaptığı basında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Altay hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ALTAY: HÜCRE OY KULLANMA KABİNİDİR
CHP’li Altay, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, “sözlerinin çarpıtılarak, bir algı operasyonu yürütüldüğünü” savundu. Altay, “Metinden de anlaşılacağı gibi; hücre olarak ifade edilen yer oy kullanma kabinidir. Bu açıklamalardan, Erdoğan ve Bahçeli’ye yönelik ‘cezaevi’ tehdidi çıkarılması, ancak trollerin haber zekasıyla açıklanabilecek bir durumdur. Çarpıtmalar üzerinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır” dedi.
MHP’DEN TEPKİ
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise yazılı bir açıklamayla Altay’a tepki gösterdi. Akçay, “Altay’ın istifasının alınması CHP’nin Türk demokrasisine boynunun borcu” dedi. m ANKARA
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