CHP’den Su-57 uyarısı... ‘Türkiye’nin NATO üyesi olduğu unutulmamalı’
CHP’nin Dış Politika’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde incelediği Su-57 uçaklarının alımıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu.
Çeviköz, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
‘HOŞ BİR SOHBET OLARAK KALSIN’
“Türkiye’nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S-400’lerle ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik ve bunun yarattığı sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz. Onun için bu görüşmelerin sadece iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük olarak Türkiye’nin bu şekilde tercihlerini farklı bir yöne doğru değiştirecek adımlar atmamasını temenni ediyoruz.
‘MAVİ BONCUK POLİTİKASI’
Bir bakıyorsunuz Türkiye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alıyor, bunun hemen ertesinde ABD ile Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması için çalışmalar başlıyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye ile ABD, kuzeydoğu Suriye’ye yönelik ortak operasyon merkezi kurma kararı alıyor, bunun hemen ertesinde İdlib’de Türkiye’nin askeri konvoyuna saldırı yapılıyor, 9 ve 8 numaralı Türkiye gözlem misyonları Suriye ordusu tarafından kuşatılıyor. Bu defa apar topar telefon görüşmeleri yapılıyor, Türk askerlerini korumak için Rus askerleri Suriye ordusu ile Türk gözlem misyonlarının arasına yerleştiriliyor. Türk askerini, Rus askeri korumaya alıyor. Ardından S-400’lerin ikinci parti teslimatı hız kazanıyor, Rusya’da havacılık fuarına gidilip yeni Rus silahları inceleniyor. Bir ABD’ye, bir Rusya’ya mavi boncuk veriliyor. Bu mavi boncuk politikasına da dış politika deniyor.” m
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