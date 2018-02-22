CHP'den seçim ittifakı tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çocuk istismarının, herkesin kanını dondurduğunu, herkesi infiale sürüklediğini belirtti.

Özgür Özel, 6 bakandan oluşan komisyon çalışmalarının, çözüm, çare, umut gibi gösterildiğini, sorunun parçası olanların çözümün parçası olamayacağını dile getirdi.

Özel, son 10 yılda cinsel istismar vakalarının 7 kat, kadına şiddetin 14 kat arttığını belirterek, Karaman olayından sonra kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunun 475 gün görüşülmediğini, hükümetin 88 öneriden birini değerlendirdiğini ifade etti.

Çözümün Meclis'te olduğunu ifade eden Özel, meseleyi ulusal sorun olarak görüp hep beraber çözmeleri gerektiğini vurguladı.

"İTTİFAK DEĞİL İLTİHAK"

Özel, AK Parti ile MHP'nin imza attığı ve dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Yapılan işin ittifak değil, iltihak olduğunu iddia eden Özel, "İki tane baraj sorunu olan partinin bir araya gelip kendi sorunlarını çözmek ama halkın, milletin sorunlarına hiçbir şey söylememek üzere yaptıkları birlikteliğin ürünüdür. İttifak varsa birbirleriyledir, millet, halkla yapılan ittifak yoktur. Baraj ittifakıdır. AKP'nin yüzde 50 baraj sorununu MHP ile çözme; MHP'nin yüzde 10 baraj sorununu AKP ile çözme. Sorunu koymuşlar, çözümü üretmişler. Sorun ne; MHP yüzde 6. AKP barajı geçerse MHP de geçmiş sayılacak meseleninin özü bu" diye konuştu.

Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın, il kongrelerinde "Ey Kılıçdaroğlu, Kemal Bey korkma, çekinme ittifak kapısı sana da açık, gel katıl" dediğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

''Hani biz gayri milliydik, teröristtik, ülke çıkarları için milli güvenlik sorunuyduk. O zaman milli dediğin ittifaka bizi niye davet ediyorsun? Tek derdin demek koltuk. Binali Bey, hadi oradan senin bu ittifak dediğinin içinde CHP'nin kendi için gördüğü hiçbir şey yok. Biz halk ile ittifak kurarız. Bizim koltuk sevdasıyla, tırnakları koltuğa geçirip de oturmak gibi niyeti olanlarla, onların saltanatı sürsün diye kurulacak ittifakımız yok. Saray, saltanat ittifakına hayır diyoruz. Bundan sonra hiçbir AK Parti'li çıkıp, şöyle, böyle kötüsün demesin. Bana bu kadar kötü diyenle zaten işimiz olmaz. Biz bu kadar kötüysek o zaman Binali Bey niye çağırıyor? Bu da AK Parti'nin tarihi çelişkisi."

CHP'NİN KOMİSYONDAKİ TUTUMU

Özgür Özel, yapılan düzenlemenin tamamının, AK Parti ile MHP'nin, birlikte seçimden hak etmedikleri bir başarıyı çıkarma gayretinden ibaret olduğunu ileri sürdü. Özel, sunulan "ahlaksız teklif"e karşılık, kendilerinin barajın tüm partiler için sıfır olmasına yönelik kanun tekliflerini yenilediklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, geçen yıl mart ayında verdikleri, "parlamenter demokrasinin güçlendirilmesini" amaçlayan, toplam 86 maddeden oluşan 5 kanun teklifinin komisyonda beklediğini vurguladı.

CHP'nin, AK Parti ile MHP'nin sunduğu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde partisinin tutumu hakkında da bilgi veren Özel, şunları söyledi:

"O komisyonda bekleyen 86 maddeyi, teker teker savunacağız, bütün dünyanın uyguladığı siyaseti şeffaflaştıran, pislikten arından, ileri düzeyde demokrasilerin tamamında olan, olması gereken maddeleri teker teker oya sunduracağız. Bakalım bu ittifak bu işe ne diyecek? Bizim AK Parti ile MHP'nin birbirinin paçasına tutunarak yükselmeye çalışma ittifakına verilecek tavizimiz, katkımız yok. Ama o komisyon AKP ile MHP'nin tapulu malı değil. O 26 maddelik kanun teklifinin beklediği yerde 86 maddelik kanun teklifi bir yıldır bekliyor. Birleştirme teklifi vereceğiz, her maddenin önergesini vereceğiz. Bakalım bu beyefendiler ne yapacak bunu göreceğiz."