CHP’den reform paketi çıkışı: Yetki Meclis'te
CHP’den yargı reformu paketine hem eleştiri hem de kısmen destek geldi. Paketin Cumhurbaşkanlığı’nda açıklanmasının kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelediğini belirten CHP kurmayları “Hukuk fakültelerinin beş yıla çıkması, tutuksuz yargılama... Bunları destekleyeceğiz. İleri taleplerimiz olacak” dedi.
MAKYAJLA SAĞLANAMAZ
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Yargı reformu için söylenecek en temel şey şudur; Dağ fare doğurdu. OHAL koşullarında, 16 Nisan 2017 referandumunda yapılan suistimalci anayasa değişikliği ile yok edilen kuvvetler ayrılığı yeniden kurulmadan, Anayasa ile yargıç güvencesi sağlanmadan, Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçimi düzenlenmeden, Adalet Bakanı ile Müsteşarı HSK’dan çıkarılmadan yapılmaya çalışılan faaliyete yargı reformu değil, makyaj denir. Unutulmasın ki adalete güven ‘makyajla’ sağlanamaz. Reform strateji belgesini boşa düşüren en önemli ifade ise OHAL’e ilişkindir. İçinde adalet olan belgede yalan olmaz. KHK ile yargılanmadan işlerine son verilen akademisyenler hangi orantılılıkla açıklanacaktır? Unutulmasın ki yargı reformu, yargı bağımsızlığı olmadan konuşulamaz. Açıklanan paket bir reform paketi değildir. Eğer iktidar sahipleri samimilerse demokratik hukuk devletini tesis etmek için yapılacak yargı reformuna kuvvetler ayrılığı tesis edilerek başlanmalı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Yargıya ilişkin düzenlemeleri saray kararnameleriyle mi yapacaklar? Anayasaya göre yetki Meclis’te. Ta baştan kuvvetler ayrılığı darmadağın edilmiş vaziyette. Sarayda sahnelenen bu komediye alkış tutarak demokrat olan yargıçların, baroların ne yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil.
TALEPLERİMİZ OLACAK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bugüne kadar AK Parti’nin açıkladığı dördüncü geniş çaplı yargı reformu. 18 yıl önce 2001 yılında AK Parti parti programında bunlar yazıyordu. Bir reforma ihtiyaç duyacak hale ülkenin yargısını kim getirdi? Şimdi reform yapacakmış; gerçekten utanacak haldeyiz. Elbette pakette desteklediğimiz maddeler var. Hukuk fakültelerinin beş yıla çıkması, istinaftan sonra Yargıtay olması, tutuksuz yargılama... Bunları destekleyeceğiz. İleri taleplerimiz olacak, onları önergelerle oylatacağız, AKP’nin demokrat yüzünü herkes görecek. Yeşil pasaport müjdesi TBMM’den verilir. CHP’nin avukatlara yeşil pasaport verilmesi üzerine onun üzerinde kanun teklifi var.”
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