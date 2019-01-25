CHP’den Mustafa Sarıgül’ün istifası ile ilgili ilk yorum

Oğuz Kaan Salıcı Mustafa Sarıgül’ün CHP’den istifası ile ilgili şu ifadeleri kullandı;



Sayın Sarıgül Şişli'den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sayın Sarıgül, sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. Bu pazar günü PM var. İstanbul'da şu ana kadar bir yer açıklandı, onun dışındaki yerler açıklanmadı. Sürecin sonunu bekleyebilirdi.

Sayın Sarıgül'ün eleştirilerine saygı duyarım, kendi görüşüdür. Ama biz başka türlü düşünüyoruz. CHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hizmet anlamında ve siyasi bakış arasında mücadele var.

Biz meseleye şöyle bakmıyoruz. "kimi belediye başkanı yapmak istiyoruz, kimi milletvekili yapmak istiyoruz" diye bakmıyoruz meseleye. Bu bir yarış. Bazen hizmet yarışı, genel seçimlerde siyasi iktidar mücadelesi.

Burada hangi arkadaşlarımız nerelerde olurlarsa CHP daha başarılı olur diye bakıyoruz. Meseleye kişiler üzerinden bakmaya başlarsak yanlış yaparız. Meseleyi siyasetin genel doğruları üzerinden bakarsak, kişiler orada önemli figürler olurlar. Bu benim için de sayın Sarıgül için de geçerli, bütün CHP'liler için de geçerli.

Sayın genel başkan bana dese ki, "Oğuz Kaaan Salıcı bırakacaksın genel başkan yardımcılığını, pursaklar'da sana ihtiyacım var" Ben eğer inanmış ve CHP'nin ideallerini kendi idealleri olarak görmüş kişiysem onu kabul etmek durumundayım. Hepimizin bunu yapması gerekir. Yapmayan arkadaşlarımızın, kendi değerlendirmeleri kendileri yaparlar.

CHP var olan belediyelerin hiçbirinde zorlanmaz. Bu işbirliğinin de İYİ Parti'nin de CHP'nin de daha fazla belediye kazanmasına bir imkan olduğu kanaatindeyim.

HAYRİ İNÖNÜ TEKRAR ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

Ben tabi isimlere girmeyi doğru bulmam. CHP bir kurullar partisi. CHP kurulları toplanır, oradan karar çıkar. O karar da kamuoyu ile paylaşılır, bekletilmez.