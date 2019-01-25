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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

CHP’den Mustafa Sarıgül’ün istifası ile ilgili ilk yorum

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CHP’den Mustafa Sarıgül’ün istifası ile ilgili ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı.

Oğuz Kaan Salıcı Mustafa Sarıgül’ün CHP’den istifası ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Sayın Sarıgül Şişli'den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sayın Sarıgül, sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. Bu pazar günü PM var. İstanbul'da şu ana kadar bir yer açıklandı, onun dışındaki yerler açıklanmadı. Sürecin sonunu bekleyebilirdi.

Sayın Sarıgül'ün eleştirilerine saygı duyarım, kendi görüşüdür. Ama biz başka türlü düşünüyoruz. CHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hizmet anlamında ve siyasi bakış arasında mücadele var.

Biz meseleye şöyle bakmıyoruz. "kimi belediye başkanı yapmak istiyoruz, kimi milletvekili yapmak istiyoruz" diye bakmıyoruz meseleye. Bu bir yarış. Bazen hizmet yarışı, genel seçimlerde siyasi iktidar mücadelesi.

Burada hangi arkadaşlarımız nerelerde olurlarsa CHP daha başarılı olur diye bakıyoruz. Meseleye kişiler üzerinden bakmaya başlarsak yanlış yaparız. Meseleyi siyasetin genel doğruları üzerinden bakarsak, kişiler orada önemli figürler olurlar. Bu benim için de sayın Sarıgül için de geçerli, bütün CHP'liler için de geçerli.

Sayın genel başkan bana dese ki, "Oğuz Kaaan Salıcı bırakacaksın genel başkan yardımcılığını, pursaklar'da sana ihtiyacım var" Ben eğer inanmış ve CHP'nin ideallerini kendi idealleri olarak görmüş kişiysem onu kabul etmek durumundayım. Hepimizin bunu yapması gerekir. Yapmayan arkadaşlarımızın, kendi değerlendirmeleri kendileri yaparlar.

CHP var olan belediyelerin hiçbirinde zorlanmaz. Bu işbirliğinin de İYİ Parti'nin de CHP'nin de daha fazla belediye kazanmasına bir imkan olduğu kanaatindeyim.

HAYRİ İNÖNÜ TEKRAR ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

Ben tabi isimlere girmeyi doğru bulmam. CHP bir kurullar partisi. CHP kurulları toplanır, oradan karar çıkar. O karar da kamuoyu ile paylaşılır, bekletilmez.

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