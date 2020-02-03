CHP’den Kızılay önergesi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde şu ifadeler dikkat çekti:

“Belgeye göre Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin, Türkiye Kızılay Derneği hesaplarına aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarlık kısmı yurt inşaatında harcanmak üzere Ensar Vakfı’na aktarılmıştır. Bu bağışa ilişkin olarak Kızılay Genel Başkanı, ‘Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet’ açıklamasında bulunmuştur. Söz konusu bağışın yurt yapılmak üzere doğrudan Ensar Vakfına yapılmayıp Kızılay üzerinden yapılmış olmasının amacının devlete ödenecek vergiyi azaltmak olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği’nin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.”