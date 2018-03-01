CHP’den güvenli seçim hareketi

CHP, AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı ittifak yasa teklifine karşı düğmeye bastı. Teklifte bulunan ‘mühürsüz oy pusulası kullanılmasının önünü açan, siyasi partilerin sandık başkanı önermesini engelleyen ve kolluk kuvvetlerinin sandıklara müdahalesini kolaylaştıran’ maddelerin seçim güvenliğini riske attığı gerekçesiyle tekliften çıkartılmasını talep eden CHP, hem Meclis, hem de Meclis dışında bir dizi girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞME HEYETİ OLUŞTURULDU

CHP ilk olarak teklifin Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesini 5 Mart’a erteletti. Konuyla ilgili olarak diğer partilerle görüşmek için genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Komiyon, 5 ve 6 Mart için muhataplarına randevu taleplerini iletti. Heyet, hafta başından itibaren HDP ve Meclis dışındaki siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçmeye hazırlanıyor. Heyet, temasa geçtiği parti ve kuruluşlara seçim güvenliği, adil temsille ilgili kaygılarını anlatarak, onların görüşlerini alacak. Heyet daha sonra topladığı bu görüşleri dosya haline getirerek teklif sahibi olan AK Parti ve MHP’ye ileterek teklifin değiştirilmesini isteyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Heyete başkanlık eden Tezcan, kendi önerileriyle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

DENETİMİ ARTTIRICI DÜZENLEMELER

“Teklif, TBMM Anayasa Komisyonu’nda 9 Mart’a kadar görüşülecek. Görüşmeler sürerken, biz gideceğiz ve seçim güvenliği ile ilgili kaygılarımızı paylaşacağız, önerileri alacağız. Bu bir ‘Güvenli Seçim Hareketi’ni başlatma, ortak hareket etme ve destek talebi. Seçim güvenliğinin hem yasal hem de toplumsal olarak altyapısını oluşturma konusunda görüşme yapacağız. Seçimlerle ilgili denetimi arttırıcı düzenlemeler yapılması lazım. Örneğin baroların ve ilgili diğer STK’ların sandık kurullarına üye vermesini sağlamak lazım. Bunun gibi kendi önerilerimiz var. Amacımız seçim güvenliğinin ortadan kaldırılmasına karşı güçlü toplumsal karşı duruş yaratmak ve beraber mücadele zemini oluşturmak.”

MİLLET İRADESİNE SAYGI DUYSUNLAR

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Hürriyet’e şöyle konuştu: “Kirli ittifakın asıl gündemi millet iradesinin sandığa yansıması değil, her ne koşulda olursa olsun sandıktan kendilerini çıkartacak tedbirlerin alınması. Seçimle ilgili itiraz edilecek her şey yasal hale getiriliyor. Tüm taraflarla görüşüp, tüm dünyanın saygınlığını kazanacak, seçimlerde millet iradesini yansıtacak seçim güvenliğinin tekrar tesis edilmesi için girişimlerde bulunacağız. Umut ediyoruz ki, bu ittifakın tarafları da millet idaresine saygı duyarlar ve demokrasiden yana tavır koyan güç birliğinin söylediklerini millet adına ciddiye alırlar.”

2. TUR STRATEJİSİ GÜÇ BİRLİĞİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün basın toplantında “İsteğimiz bu kirli ittifaka karşı ülkesini, milletini, çocuklarının geleceğini, parlamenter rejimi, laik demokratik Cumhuriyet’i savunan herkesin tek bir aday çıkartmasıdır” dedi. Bu sözler ‘CHP tek aday üzerinde ittifak arayacak’ yorumlarına neden oldu. Ardından Özkoç, yazılı açıklamayla sözlerine açıklık getirdi ve “Hedefimiz; ortaya koyduğumuz ilkeleri benimseyen, ülkeyi laik, demokratik, hukuk devleti çizgisine taşıyacak güç birliğini sağlamaktır. Olası ikinci turda da bu güç birliğinin başarıya ulaşmasıdır” dedi. Özkoç, Hürriyet’e yaptığı açıklamada da şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bütün dinamik güçlerinin, seçimin ilk turunda bir güç birliği içinde kirli ittifaka karşı mücadele edebilmesi için CHP tüm gayreti gösterecektir. Tek bir ilkemiz var, adayın Türkiye’ye ‘Seçilirsem parlamenter sistemin yetkilerini parlamentoya iade edeceğim’ demesi. Kırmızı çizgimiz bu. Onun yanında her şeyi bileşenlerle tartışacağız ve ortak yol bulup mücadele edeceğiz.”