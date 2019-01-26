CHP'den Güven tepkisi: ‘Parti sözcüsü gibi’
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK Başkanı Sadi Güven’in siyasi bir partinin sözcüsü gibi davrandığını savunarak, “İçi boşaltılmış bir kurumda sadece bir kişinin temsilciliğini yapmak için çırpınıp duruyorsun. Senin muhatabın tek bir kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. O emir veriyor, sen yerine getiriyorsun” dedi.
Özkoç, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle “Mansur Yavaş sana niye güvensin, Türkiye sana niye güvensin? Biz sana niye güvenelim? Bütün kurumların içini boşalttıkları gibi senin de içini boşaltmışlar. Bizim muhatabımız sen değilsin, muhatabımız millet, biz yolumuzda yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.
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