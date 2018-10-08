CHP'den Erdoğan'a suç duyurusu

BU, VAHİMDİR

“AKP’nin Kızılcahamam’da yapmış olduğu toplantıda AKP Genel Başkanı’nın partimize yönelttiği saldırılar oldu. AKP Genel Başkanı 8 şehidin sorumlusu olarak partimizi göstermiştir. Bizim bölücü terör örgütü PKK’yla işbirliği içinde olduğumuzu, perdenin arkasında CHP olduğunu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir. Bu iddiayı yapan kişi bir dönem milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen kişidir. Oslo’da terörle, teröristle masaya oturma talimatı veren kişidir. Habur’da terörist için çadır mahkemeleri kurduran kişidir. Şehirlere silahlar yığılırken, valilere ‘Operasyon yapmayın’ talimatı veren kişidir. Teröristlerin başına ‘sayın’, şehitlerimize de ‘kelle’ diyen kişidir.

KABUL EDİLEMEZ

Dolayısıyla kendisinin CHP ile ilgili olarak bugüne kadar terör karşında tavrı açık, net olan partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilebilir sözler değildir. Bu iddialarını ispat edemezse müfteridir, alçaktır ve çok açık söyleyeyim şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz.

BAL GİBİ KRİZ VAR

‘Türkiye’de kriz yok, önce bir ekonomiyi öğren Türkiye’de ekonomi ile alakalı bir manipülasyon var’ diyor Sayın Erdoğan, Genel Başkanımıza. Millet artan hayat pahalılığı ve işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler saraydan duyulmuyor. Ama aynı konuşmasının içinde defalarca krizden bahsediyor sonra da ‘özel sektör bu krizi fırsata çevirecek maharete sahiptir’... Sayın Erdoğan kriz var mı yok mu? Bal gibi kriz var.

Önce yüz günlük icraat programı açıkladılar fiyasko, ardından ekonomi yaklaşımını açıkladılar o da fiyasko, yeni ekonomik programı açıkladılar, OVP, o da fiyasko. Bu hafta enflasyonla mücadele programı açıklayacaklar. Şu anda Türkiye’de ucube tek adam parti devleti sistemi var. İddia, bu sistemde çok daha hızlı karar alabileceklerdi. Buradan da bir şey çıkmayacaktır.

IMF İLE ANLAŞMA

Diyor ki, ‘Biz IMF ile ilişkiyi bitirdik, yeniden ilişki içine girmeyeceğiz’. Kendisi aslında IMF ile anlaşma yapan son Başbakan, korkarım IMF anlaşma yapmak durumunda olacak Cumhurbaşkanlığı makamında oturan ilk kişi de kendisi olacaktır.”