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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
08.10.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

CHP'den Erdoğan'a suç duyurusu

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CHP'den Erdoğan'a suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “8 şehidimiz olduğunda bunun sorumlusu kimler, PKK değil mi? Peki onun perde arkasında kimler, işte bu HDP değil mi, CHP değil mi?” sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öztrak, dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

BU, VAHİMDİR

“AKP’nin Kızılcahamam’da yapmış olduğu toplantıda AKP Genel Başkanı’nın partimize yönelttiği saldırılar oldu. AKP Genel Başkanı 8 şehidin sorumlusu olarak partimizi göstermiştir. Bizim bölücü terör örgütü PKK’yla işbirliği içinde olduğumuzu, perdenin arkasında CHP olduğunu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir. Bu iddiayı yapan kişi bir dönem milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen kişidir. Oslo’da terörle, teröristle masaya oturma talimatı veren kişidir. Habur’da terörist için çadır mahkemeleri kurduran kişidir. Şehirlere silahlar yığılırken, valilere ‘Operasyon yapmayın’ talimatı veren kişidir. Teröristlerin başına ‘sayın’, şehitlerimize de ‘kelle’ diyen kişidir.

KABUL EDİLEMEZ

Dolayısıyla kendisinin CHP ile ilgili olarak bugüne kadar terör karşında tavrı açık, net olan partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilebilir sözler değildir. Bu iddialarını ispat edemezse müfteridir, alçaktır ve çok açık söyleyeyim şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz.

BAL GİBİ KRİZ VAR

‘Türkiye’de kriz yok, önce bir ekonomiyi öğren Türkiye’de ekonomi ile alakalı bir manipülasyon var’ diyor Sayın Erdoğan, Genel Başkanımıza. Millet artan hayat pahalılığı ve işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler saraydan duyulmuyor. Ama aynı konuşmasının içinde defalarca krizden bahsediyor sonra da ‘özel sektör bu krizi fırsata çevirecek maharete sahiptir’... Sayın Erdoğan kriz var mı yok mu? Bal gibi kriz var.
Önce yüz günlük icraat programı açıkladılar fiyasko, ardından ekonomi yaklaşımını açıkladılar o da fiyasko, yeni ekonomik programı açıkladılar, OVP, o da fiyasko. Bu hafta enflasyonla mücadele programı açıklayacaklar. Şu anda Türkiye’de ucube tek adam parti devleti sistemi var. İddia, bu sistemde çok daha hızlı karar alabileceklerdi. Buradan da bir şey çıkmayacaktır.

IMF İLE ANLAŞMA

Diyor ki, ‘Biz IMF ile ilişkiyi bitirdik, yeniden ilişki içine girmeyeceğiz’. Kendisi aslında IMF ile anlaşma yapan son Başbakan, korkarım IMF anlaşma yapmak durumunda olacak Cumhurbaşkanlığı makamında oturan ilk kişi de kendisi olacaktır.”

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