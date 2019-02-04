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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’den Bahçeli’ye tepki: Siyasi terbiyeye yakışmıyor

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’den Bahçeli’ye tepki: Siyasi terbiyeye yakışmıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sosyal medya aracılığı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalara CHP’den tepki geldi.

“Sayın Bahçeli Türk siyasetinde nerede duracağına karar vermeli” diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, özetle şunları söyledi: “Düne kadar Tayyip Erdoğan’a ağıza alınmayacak lafları söyleyip Sayın Kılıçdaroğlu ile ortak aday çıkartan ve ‘Her Türk evladından olur, bu adamdan cumhurbaşkanı olmaz’ diyen Devlet Bahçeli, bugün tam tersini söyleyerek kendisine ve siyasi terbiyeye yakışmayacak söylemlerde bulunuyor. Üzüntümüz yerli ve milliyetçi bir bakış açısının, Türk savunma sanayisini başka ülkenin ordusuna peşkeş çekerken iktidarla değil bizimle uğraşıyor olmasıdır. İnsanlarımız bunu sağduyu ile değerlendirecek ve gereğini yapacaktır.”

TWEET ATACAĞINA SATIŞI ENGELLESİN

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli’nin ciddi hezeyan içinde olduğunu görüyorum. Bekanın bekçisi olacaksa, ülkenin, milletin, bayrağın bekçisi olacaksa önce yapması gereken şey, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın satışına engel olmak. Milli harp sanayimizin bütün araştırma geliştirme birikiminin Katar ordusuna verilmesine itiraz etmesi lazım Sayın Bahçeli’nin. Sayın Bahçeli bu tweet’leri yazacağına, bu satışı engelleyecek tavrı göstermeli.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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