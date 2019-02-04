CHP’den Bahçeli’ye tepki: Siyasi terbiyeye yakışmıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sosyal medya aracılığı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalara CHP’den tepki geldi.
“Sayın Bahçeli Türk siyasetinde nerede duracağına karar vermeli” diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, özetle şunları söyledi: “Düne kadar Tayyip Erdoğan’a ağıza alınmayacak lafları söyleyip Sayın Kılıçdaroğlu ile ortak aday çıkartan ve ‘Her Türk evladından olur, bu adamdan cumhurbaşkanı olmaz’ diyen Devlet Bahçeli, bugün tam tersini söyleyerek kendisine ve siyasi terbiyeye yakışmayacak söylemlerde bulunuyor. Üzüntümüz yerli ve milliyetçi bir bakış açısının, Türk savunma sanayisini başka ülkenin ordusuna peşkeş çekerken iktidarla değil bizimle uğraşıyor olmasıdır. İnsanlarımız bunu sağduyu ile değerlendirecek ve gereğini yapacaktır.”
TWEET ATACAĞINA SATIŞI ENGELLESİN
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli’nin ciddi hezeyan içinde olduğunu görüyorum. Bekanın bekçisi olacaksa, ülkenin, milletin, bayrağın bekçisi olacaksa önce yapması gereken şey, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın satışına engel olmak. Milli harp sanayimizin bütün araştırma geliştirme birikiminin Katar ordusuna verilmesine itiraz etmesi lazım Sayın Bahçeli’nin. Sayın Bahçeli bu tweet’leri yazacağına, bu satışı engelleyecek tavrı göstermeli.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle