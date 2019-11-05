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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA  
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’den askere sigorta teklifi

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CHP’den askere sigorta teklifi

CHP vatani görevini yapan er ve erbaşların sigortalı olması için yasa teklifi hazırladı. Teklifle, askerlikte geçen sürenin sigortalı sayılarak primlerin devlet tarafından ödenmesi ve dönüşte işi olmayanların 6 ay süreyle işsizlik sigortasından yararlanması öngörülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında “Grup başkanvekili arkadaşlarıma söylüyorum, bir kanun teklifi hazırlayın, eğer bir kişi askere gidiyorsa, askerlik yaptığı süre içinde sosyal güvenlik primlerini Milli Savunma Bakanlığı ödesin. Askerlik görevi yapıyor, sen de sosyal güvenlik primini yatır” demişti. Bunun üzerine CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç harekete geçti. Üç grup başkanvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi ‘Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını’ içeriyor. Altı maddelik kanun teklifi, erbaş ve erlerin askerlikte geçen hizmet sürelerinin sigortalı sayılarak sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve askerlik dönüşü işleri hazır olmayan işşiz gençlerin dönüş tarihlerinden itibaren 6 ay süreyle işsizlik sigortasından yararlanmasını içeriyor. Teklifin gerekçesi özetle şöyle:

TOPLUMSAL GÖREV

“Askerlikte geçen sürede, her ne kadar karşılıksız ve parayla ölçülemeyecek vatani bir görev olsa da, asker gençlerimizin sigorta primleri ve zorunlu masraflarının devletimiz tarafından karşılanması toplumsal adalet ve sorumluluğumuzun bir gereği olup vatandaşlarımızca devlete ödenen vergilerin bir kısmının ulusal savunmamıza destek olan askerlerimizin sigorta ve zorunlu giderlerinin karşılanması için ayrılması bu sorumluluğumuzun kısmen de olsa yerine getirilmesine destek olacaktır. Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesi hem devletimiz hem de vatandaşlarımız açısından toplumsal ve sosyal bir görevdir.” 

 

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