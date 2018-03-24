CHP'den AK Parti'ye parlamenter sistem teklifi

SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN

Hazırlanan 5 ayrı kanun teklifinde, seçim barajının kaldırılması, 10 milletvekilinin yurtdışı seçim çevresinden, 100 milletvekilinin ülke seçim çevresinden parlamentoya taşınması, milletvekilleri ile bakanlar ve cumhurbaşkanının siyasi etik kurallarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla Siyasi Etik Kurulu oluşturulması, siyasi partilerin ve seçimlerin finansmanında saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması gibi hükümler bulunuyor.



CHP’li Özel, Hürriyet’e şunları söyledi: “CHP olarak, 3 Kasım 2019’da yapılması öngörülen parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yürürlüğe gireceği belirtilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı çıkıyoruz. Parlamenter demokrasinin devamından ve güçlendirilmesinden yanayız. CHP olarak daha fazla demokrasi ve şeffaflık talep ediyoruz. Bu nedenle tek adam rejimini güçlendirecek ya da meşrulaştıracak önerilerde bulunmayız, bulunmadık. 3 Kasım’da ya da daha erken yapılacak ilk seçimlerin referandum niteliğinde olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. O seçimleri bizimle birlikte parlamenter demokrasiden ve Cumhuriyet’ten yana tavır sergileyenler kazanacak.



Seçimlerin hemen ardından daha güçlü bir parlamenter demokrasi inşa edebilmek için çalışmalara başlayacağız. Bu nedenle bu sisteme ve iktidar partisinin yaptığı çalışmalara, onların istediği biçimde katkı sunmamız mümkün değildir. CHP olarak parlamenter demokrasiyi güçlendirecek, kuvvetler ayrılığını belirginleştirecek ve özgürlükleri genişletecek önerilerimiz vardır.”