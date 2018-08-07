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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.08.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

CHP'de yeni plan tüzük kurultayı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'de yeni plan tüzük kurultayı

CHP’de muhaliflerin ‘Sayısal çoğunluk yok’ kararını yargıya taşıyabileceği ve önümüzdeki haftadan itibaren bu kez tüzük kurultayına gerekli imza toplanması için yeni bir girişim başlatılabileceği konuşuluyor. Tüzük kurultayı toplantısı için 249 delegenin imzası yeterli oluyor.

CHP Genel Merkezi’nin ‘seçimli olağanüstü kurultay toplamaya yetecek kadar imza bulunamadığını’ açıklamasının ardından partide A, B, C planları konuşulmaya başlandı. Muhalifler ilk olarak genel merkezin ‘olağanüstü kurultay toplanabilmesi için sayısal çoğunluk olmadığına’ ilişkin kararını yargıya taşımayı planlıyor. Muhaliflerin takip edeceği ikinci yol ise tüzük kurultayı için imza toplamak olacak. CHP tüzüğüne göre seçimsiz tüzük kurultayı toplanabilmesi için delege sayısının beşte birine denk gelen 249 imza yeterli. CHP kulislerinde üçüncü seçenek olarak da muhaliflerin ‘noterden tasdikli 630 imza bulunduğu’ iddiası üzerinden genel merkeze ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘kurultayı topla çağrısı yapılması’ yönünde. Seçimli olağanüstü kurultay için girişimin sona ermesinin ardından genel merkezin tavrı da merak ediliyor. Kulislerde imza tartışmalarının rakamsal olarak sona erdiği ve bundan sonraki süreç için parti yönetiminin sessiz kalmayacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun da sessizliğini bozabileceği dile getiriliyor.

KAÇ KİŞİ ÇEKTİ
Muhalif grubun sözcülerinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, dün bir grup partiliyle geldiği genel merkez binasında, iptal edilen beyannamelerin neden geçersiz sayıldığı, bu beyannamelerden kaçının fotokopi olduğu, imza verenlerden kaç kişinin parti delegesi olmadığı, imzasını çeken delegelerin kimler ve hangi ilin delegesi oldukları sorularına yanıt isteyen bir dilekçe sundu. Tüzün, 630 imzanın MYK değişikliği için değil, kurultayın yapılması için verildiğini belirterek şöyle konuştu: “Yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir. Kaç kişinin imzasını çektiğini görmek istiyoruz. Bu kurultayın toplanması için Saygıdeğer Genel Başkanımızın MYK sonrası bir açıklama yapacağını ve sonrasında bizler de bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

(Tüzük kurultayı için imza toplanacak mı?) Bir otomobilin dört lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. İnanıyorum ki bu çağrıya sessiz kalmayacak bir genel başkanımız vardır. Umut ediyorum ister verilmiş 630 imza gereği, isterse tüzükte bulunan yetkisini kullanarak olağanüstü kurultayı toplayabilir.”

MYK'DA REVİZYON
CHP’de muhaliflerin imza toplama girişiminin sona ermesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinde revizyona gidilecek. Artan parti içi tartışmalar nedeniyle CHP kurmayları bugün MYK’da “Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak için kendi iradeleriyle” istifalarını verecek. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yı hafta sonuna kadar belirleyeceği öğrenildi. Yeni MYK’da 17 olan genel başkan yardımcılığı sayısının düşürüleceği belirtiliyor.

'KİMSE PARTİDEN AYRILMASIN'
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Twitter hesabından kurultay tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. İnce, yaptığı paylaşımla kimsenin partiden veya partideki görevinden istifa etmemesini istedi. İnce, “CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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