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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de yeni dönem zirvesi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de yeni dönem zirvesi

CHP Parti Meclisi (PM) yarın olağanüstü toplanacak. Toplantıda, daha önce değiştirilen tüzük hükümleri uyarınca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM çalışma, üye yazım ve milletvekili aday saptama yönetmeliklerinde değişiklikler yapılması bekleniyor.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla yarın olağanüstü toplanacak. Kritik PM’de, tüzükte daha önce yapılan değişikliklerin, parti yönetmeliklerine girmesine yönelik karar alınması bekleniyor. Bu kapsamda, milletvekili adayı olmak için aranan en az 25 yaşını doldurmuş olma şartı kaldırılacak. Adaylar belirlenirken son kararı PM verecek ancak MYK açıkça sakınca bulunan durumlarda başvuruda bulunan aday adayının başvurusunu reddedebilecek. Taslağa göre aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına, il örgütünün de görüşü alınarak PM tarafından karar verilecek.

İMZA SAYISI ARTTIRILIYOR

CHP’de 2016 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle kabul edilen değişiklik, yönetmeliğe de alınacak. Böylece milletvekilliği adaylığında bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemeyecek. Bu kural erken seçim durumunda esnetilebilecek. Önseçim ya da aday yoklamasına katılanlar merkez adaylığı için başvuramayacak.

Merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek vekillerin oranı siyasi ittifak durumunda esneyebilecek. Buna göre, siyasi ittifak ihtiyacının ortaya çıkması ya da bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde PM, merkez yoklaması yöntemiyle yüzde 15 oranına bağlı olmadan aday saptayabilecek. PM ve MYK Çalışma Yönetmeliği taslağına göre PM’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında aranan imza sayısı da arttırılıyor.

MYK’YA İTTİFAK GÖREVİ

PM, genel başkanın gerek görmesi ya da 13 üyenin gerekçe gösterip gündem belirleyerek yazılı istemde bulunmasından sonra en geç bir hafta içinde toplanmak üzere genel başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılacak.

Taslağa göre, siyasi ittifak düzenlemesi de yapıldı. Taslağın kabul edilmesi halinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) siyasi ve seçim ittifaklarına ilişkin görüşmeleri yürütecek. Üyelik yönetmeliğinde yapılması öngörülen değişikliğe göre genel sekreterliğe bağlı üye yazım bürosu örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığına geçecek. Üyelere ait bilgi ve kayıtların tutulması ile her türlü işlemler, tüzüğe uygun olarak örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı bünyesindeki ‘Üye Yazım Bürosu’ tarafından yapılacak.

Toplantıda CHP’nin olağan kurultay sürecine ilişkin kararlar alınması da bekleniyor. Toplantıda olağan kurultayın yapılmasına ilişkin hazırlıkların yapılması ve süreçle ilgili takvimin oluşturulması için MYK’ya yetki verilebileceği ifade ediliyor. 

 

NAZLIAKA’YA AF

PARTİ Meclisi toplantısında aralarında Aylin Nazlıaka’nın da bulunduğu bazı isimlerin affedilmesine yönelik taleplerin de görüşüleceği kaydedildi. PM’den onay çıkması durumunda Nazlıaka tekrar partiye dönebilecek. Daha önce iki kez ismi af için PM’ye sunulan Nazlıaka’ya ret kararı çıkmıştı.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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