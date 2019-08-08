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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de ‘tek aday’ yorumu: Mutabakatla belirlenecek

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de ‘tek aday’ yorumu: Mutabakatla belirlenecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İl kongrelerinde tek aday göstereceğiz” sözü parti içinde tartışmalara neden oldu.

Bazı partililer bu sözlere tepki gösterirken CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “İl ve ilçe başkanlarının maksimum uzlaşma ile ortaya çıkmasını teşvik ediyoruz. Bundan sonraki süreç CHP’nin iktidarını kurma süreci. Bu süreci yürütmek ile parti içi mücadeleyi yürütmek arasında arkadaşlarımız tercihte bulunacak. Bütün CHP’lileri kucaklayacak, mümkün mertebe uzlaşmaya yönelik bir süreç” dedi. Salıcı Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi:

TEMEL HEDEF İKTİDAR

“Mesele tek aday değil, adayın tekleşmesinden çok mutabakatla seçiliyor olması, partide mutabakata yönelik iradenin oluşması. Sayın genel başkanımızın tek aday vurgusu mutabakatı teşvik etmeye yönelik. Uzlaşma siyasi aktörler eliyle sağlanacak. Bu aktörler partinin seçilmişleri ve yerel dinamikler olacak. Örgütün niteliğini, yönetim kurulundaki görev alan arkadaşların geleceği sırtlayan kadrolar olması sağlayacak. Bütün partililerimizin temel hedefi olan CHP iktidarı hedefinde mutabakat sağlayacak bir süreçle yürüteceğiz.

Biz insanların adaylaşmasının önünde, onları engelleyemeye çalışan noktada değiliz. 31 Mart’ta da 23 Haziran’da da toplumun geniş kesimlerinden oy aldık. Bu anlayışı büyüterek götürecek çerçeve içinde bir siyaset kuruyoruz. Mutabakatla çıkacak arkadaşımızın önce CHP’yi, sonra parti dışındaki kesimleri kucaklaması lazım. Parti kurultayımız yine zamanında olacak. Eylül veya ekimde kurultay takvimi başlayabilir.” ◊ Rifat BAŞARAN / ANKARA

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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