CHP’de ‘söylem birliği’ uyarısı
CHP Meclis Grubu, gündemdeki yasa önerileri ve Suriye’de süren Barış Pınarı harekâtı sonrası gelişmelerle ilgili milletvekilleri arasında söylem birliği oluşturarak, izlenecek politikayı belirlemek için basına kapalı olarak toplandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında dün yapılan toplantıda, Meclis’te görüşmeleri süren yargı paketi hakkında TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre bilgi verdi. İkinci yargı paketi hazırlığına da dikkat çekildi. Yargı paketlerinin görüşmeleri sırasında, tutuklu Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasının gündeme getirilmesi kararlaştırıldı.
ÇEVİKÖZ SURİYE’Yİ ANLATTI
CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye’deki harekâtla ilgili gelişmeleri ve parti politikasını anlatırken söylem birliğinin önemine dikkat çekti. Çeviköz, bir milletvekilinin sorusu üzerine, ABD’nin daha önce bir uluslararası toplantıda Rusya ile yapılan anlaşma neticesinde Suriye’nin kuzeyinden çekilmiş olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Menbiç’in Suriye rejim askerlerine devredilmesinin bir sakıncası yok” dediğini söyleyen Çeviköz, “O halde Suriye’nin diğer bölgelerinin de rejime bırakılmasında bir sakınca olmamalı” dedi.
CHP’li Çeviköz, kapalı grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirdikten sonra TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin AB ve Arap Birliği gibi uluslararası kurumlar, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından hem kınandığını hem de yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için Suriye’ye yaptığı harekâtın meşruluğundan kuşku duymadıklarını ifade eden Çeviköz, “Aklımızdan çıkarmamız gereken bir gerçek var. Suriye’nin barışı ile Türkiye’nin huzurunun iç içe geçmiş olduğudur” diye konuştu.
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