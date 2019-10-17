CHP’de ‘söylem birliği’ uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’de ‘söylem birliği’ uyarısı
GeriGündem CHP’de ‘söylem birliği’ uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN/ANKARA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de ‘söylem birliği’ uyarısı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de ‘söylem birliği’ uyarısı

CHP Meclis Grubu, gündemdeki yasa önerileri ve Suriye’de süren Barış Pınarı harekâtı sonrası gelişmelerle ilgili milletvekilleri arasında söylem birliği oluşturarak, izlenecek politikayı belirlemek için basına kapalı olarak toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında dün yapılan toplantıda, Meclis’te görüşmeleri süren yargı paketi hakkında TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre bilgi verdi. İkinci yargı paketi hazırlığına da dikkat çekildi. Yargı paketlerinin görüşmeleri sırasında, tutuklu Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasının gündeme getirilmesi kararlaştırıldı.

ÇEVİKÖZ SURİYE’Yİ ANLATTI

CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye’deki harekâtla ilgili gelişmeleri ve parti politikasını anlatırken söylem birliğinin önemine dikkat çekti. Çeviköz, bir milletvekilinin sorusu üzerine, ABD’nin daha önce bir uluslararası toplantıda Rusya ile yapılan anlaşma neticesinde Suriye’nin kuzeyinden çekilmiş olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Menbiç’in Suriye rejim askerlerine devredilmesinin bir sakıncası yok” dediğini söyleyen Çeviköz, “O halde Suriye’nin diğer bölgelerinin de rejime bırakılmasında bir sakınca olmamalı” dedi.

CHP’li Çeviköz, kapalı grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirdikten sonra TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin AB ve Arap Birliği gibi uluslararası kurumlar, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından hem kınandığını hem de yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için Suriye’ye yaptığı harekâtın meşruluğundan kuşku duymadıklarını ifade eden Çeviköz, “Aklımızdan çıkarmamız gereken bir gerçek var. Suriye’nin barışı ile Türkiye’nin huzurunun iç içe geçmiş olduğudur” diye konuştu. 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütüne operasyon! 11'i yakalandı
Beyin cerrahı 8.kattaki evinin balkonundan düştü!
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç’te sadece etiket değişiyor'