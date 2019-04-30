CHP’de seçim analizi raporu: Üç ayaklı birliktelik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına ilişkin siyasi analiz raporu hazırladı.
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine sunulan raporda, Millet İttifakı’nın ‘genişlemeci ve bütünleştirici’ bir strateji izlediği, kampanyasında umut, kardeşlik ve bahar vurgusu yaptığı, ayrıca erken genel seçim söylemlerinden sakınmasının da başarıda etkili olduğu kaydedildi.
İTTİFAK VE DİRSEK TEMASI
Açıkel raporda, “Cumhur İttifakı, 2018’e göre belli bölgelerde oylarını artırmış olmasına karşın psikolojik üstünlük CHP’ye geçmiştir. CHP, diğer partilerle ittifak ve dirsek teması kurarak kutuplaşma siyasetini metropollerde avantajına çevirmiştir” dedi. CHP’nin, ‘sosyal, muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt demokratları bir araya getirme çabasının’ seçmende karşılık bulduğu vurgulandı. Raporda ‘demokrasi ittifakı’ olarak tanımlanan birlikteliğin üç ayaktan oluştuğuna işaret edilirken, bu ayaklar, ‘partiler arası ittifak, dirsek teması ve diyalog’, ‘partiler üstü iletişim, doğru, dürüst ve çalışkan adaylar’, ‘parti içi ve ittifak içi yüksek dayanışma ve uyum’ başlıkları altında anlatıldı. CHP’nin ‘doğru adaylar, doğru projeler ve doğru üslup stratejisinin’ karşılık bulduğu belirtildi.
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