CHP’de kurultay uyarıları
CHP’de Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay sürecinde yeni aşamaya geçildi. 8 Kasım’da başlayan mahalle delege seçimleri sona erdi. Kurultay sürecinin ikinci ayağı olan ilçe kongreleri 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. İlçe kongreleri için takvim belirlendi. İlçe kongreleri, kurultay için en kritik adım sayılan il seçimleri öncesi en önemli dönemeç niteliğinde. Çünkü buradan çıkacak delegeler, 81 ilin yönetimini ve kurultayda parti yönetimini belirleyecek delegeleri seçecek.
EN ÇOK İTİRAZ İZMİR’DEN
Mahalle delegeliği seçimlerinde en fazla itiraz İzmir’den geldi. Bu durum İzmir’de kongre sürecinin de hareketli geçeceğinin işareti olarak değerlendirildi. İzmir’in ardından da Kayseri, Kırşehir ve Zonguldak gibi iller sıralandı. Genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek bu itirazları değerlendirerek karara bağladı. Bazı yerlerde seçimlerin yenilenmesi kararı alınırken bazı itirazlar da reddedildi. İstanbul ve Ankara’dan ise çok az sayıda itiraz gelmesi dikkat çekti. Ancak parti yönetimi, seçimler sırasında disiplin sürecini işletmeyi gerektirecek olayların yaşanmamasını sevindirici buluyor.
KONGRE REHBERİ HAZIRLANDI
CHP Genel Merkezi, partililerden kongrelerle ilgili gelen sorulara yanıt verecek bir rehber hazırladı. Binlerce partiliye ulaştırılacak rehberde, kongre sürecinde uyulması gereken kurallar, kimlerin aday olabileceği, aday olmaya engel durumlar, kongrelerin nasıl yönetileceği ayrıntılarıyla anlatılacak.
Salıcı, mahalle delege seçimlerinde centilmence bir yarış olduğunu dile getirerek, “Kavgalı bir süreç yaşanmadı. Partili arkadaşlarımızın sükûnet içinde oyunu kullandığı bir süreç yaşandı. Mahalle seçimleri bizim için çok kıymetli. O mahallede partiye üye olan herkes sandığı davet ediliyor ve gelip oy kulanılıyor. Mahallenin iradesini sandığa yansıtarak kurultay sürecine tabandan başlıyoruz. Mahallede görüş alan tek parti CHP. İlçe kongreleri ile ilgili biz mümkün mertebe nitelikli, partiye vakit ayırıp emek verecek, sosyal hayatta başarılı olmuş arkadaşların bir araya gelmesini teşvik ediyoruz. Kurultay, CHP’nin iktidar kurultayı olacak. Dolayısıyla ilçe ve il kongrelerimizin de bu anlayışla hazırlanmasını bekliyoruz.”
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