CHP’de kurultay uyarıları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’de kurultay uyarıları
GeriGündem CHP’de kurultay uyarıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de kurultay uyarıları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’de kurultay uyarıları

CHP’de Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay sürecinde yeni aşamaya geçildi. 8 Kasım’da başlayan mahalle delege seçimleri sona erdi. Kurultay sürecinin ikinci ayağı olan ilçe kongreleri 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. İlçe kongreleri için takvim belirlendi. İlçe kongreleri, kurultay için en kritik adım sayılan il seçimleri öncesi en önemli dönemeç niteliğinde. Çünkü buradan çıkacak delegeler, 81 ilin yönetimini ve kurultayda parti yönetimini belirleyecek delegeleri seçecek.

EN ÇOK İTİRAZ İZMİR’DEN

Mahalle delegeliği seçimlerinde en fazla itiraz İzmir’den geldi. Bu durum İzmir’de kongre sürecinin de hareketli geçeceğinin işareti olarak değerlendirildi. İzmir’in ardından da Kayseri, Kırşehir ve Zonguldak gibi iller sıralandı. Genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek bu itirazları değerlendirerek karara bağladı. Bazı yerlerde seçimlerin yenilenmesi kararı alınırken bazı itirazlar da reddedildi. İstanbul ve Ankara’dan ise çok az sayıda itiraz gelmesi dikkat çekti. Ancak parti yönetimi, seçimler sırasında disiplin sürecini işletmeyi gerektirecek olayların yaşanmamasını sevindirici buluyor.

KONGRE REHBERİ HAZIRLANDI

CHP Genel Merkezi, partililerden kongrelerle ilgili gelen sorulara yanıt verecek bir rehber hazırladı. Binlerce partiliye ulaştırılacak rehberde, kongre sürecinde uyulması gereken kurallar, kimlerin aday olabileceği, aday olmaya engel durumlar, kongrelerin nasıl yönetileceği ayrıntılarıyla anlatılacak.
Salıcı, mahalle delege seçimlerinde centilmence bir yarış olduğunu dile getirerek, “Kavgalı bir süreç yaşanmadı. Partili arkadaşlarımızın sükûnet içinde oyunu kullandığı bir süreç yaşandı. Mahalle seçimleri bizim için çok kıymetli. O mahallede partiye üye olan herkes sandığı davet ediliyor ve gelip oy kulanılıyor. Mahallenin iradesini sandığa yansıtarak kurultay sürecine tabandan başlıyoruz. Mahallede görüş alan tek parti CHP. İlçe kongreleri ile ilgili biz mümkün mertebe nitelikli, partiye vakit ayırıp emek verecek, sosyal hayatta başarılı olmuş arkadaşların bir araya gelmesini teşvik ediyoruz. Kurultay, CHP’nin iktidar kurultayı olacak. Dolayısıyla ilçe ve il kongrelerimizin de bu anlayışla hazırlanmasını bekliyoruz.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle