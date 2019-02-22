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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’de bıçak sırtı illere özel ekip

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CHP’de bıçak sırtı illere özel ekip

CHP aday belirlenmesinin ardından propaganda sürecine başlarken kritik illerle ilgili özel ekipler oluşturuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salon toplantılarının yanı sıra mahallelere girerek halka seslenecek.

Ankara’da aday tanıtım toplantısı ile seçim çalışmaları için düğmeye basan ve ilk olarak İzmir’e giden Kılıçdaroğlu, yarın Antalya’da olacak. Kılıçdaroğlu 27 Şubat Çarşamba günü Batman ve Sason’da seçmenle buluşacak.

GÜNDE SEKİZ MAHALLE MİTİNGİ

Kılıçdaroğlu bir yandan il merkezlerinde kapalı salon toplantılarında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelirken bir yandan da mahalle mahalle gezecek. Mitinglerini meydanlar yerine ilçe ve mahallelerde yapmayı planlayan Kılıçdaroğlu’nun, günde sekiz değişik yerde seçmene hitap etmesi planlanıyor.
CHP, ‘bıçak sırtı’ olarak tabir edilen, oy farkının fazla olmadığı kritik yerler için özel çalışmalar yapacak. Genel başkan yardımcıları, PM üyeleri ve milletvekillerinden oluşacak yaklaşık 50’şer kişilik ekipler bu illere kamp kurarak seçmeni ikna etmeye çalışacak. Özel ekipler kapı kapı dolaşacak. Propaganda ekiplerinin öncelikli hedefi Ankara, İstanbul, Mersin ve Bursa olacak. Bu dört ilde 31 Mart gününe kadar sıkı bir çalışma yürütülecek. 

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