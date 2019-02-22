CHP’de bıçak sırtı illere özel ekip
CHP aday belirlenmesinin ardından propaganda sürecine başlarken kritik illerle ilgili özel ekipler oluşturuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salon toplantılarının yanı sıra mahallelere girerek halka seslenecek.
Ankara’da aday tanıtım toplantısı ile seçim çalışmaları için düğmeye basan ve ilk olarak İzmir’e giden Kılıçdaroğlu, yarın Antalya’da olacak. Kılıçdaroğlu 27 Şubat Çarşamba günü Batman ve Sason’da seçmenle buluşacak.
GÜNDE SEKİZ MAHALLE MİTİNGİ
Kılıçdaroğlu bir yandan il merkezlerinde kapalı salon toplantılarında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelirken bir yandan da mahalle mahalle gezecek. Mitinglerini meydanlar yerine ilçe ve mahallelerde yapmayı planlayan Kılıçdaroğlu’nun, günde sekiz değişik yerde seçmene hitap etmesi planlanıyor.
CHP, ‘bıçak sırtı’ olarak tabir edilen, oy farkının fazla olmadığı kritik yerler için özel çalışmalar yapacak. Genel başkan yardımcıları, PM üyeleri ve milletvekillerinden oluşacak yaklaşık 50’şer kişilik ekipler bu illere kamp kurarak seçmeni ikna etmeye çalışacak. Özel ekipler kapı kapı dolaşacak. Propaganda ekiplerinin öncelikli hedefi Ankara, İstanbul, Mersin ve Bursa olacak. Bu dört ilde 31 Mart gününe kadar sıkı bir çalışma yürütülecek.
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