CHP'de aday adaylığı için şartlar belli oldu

Milletvekili aday adaylarından istenen belgeler ile aranan şartlar, CHP'nin internet sayfasından duyuruldu.

Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, bin lira dosya ücreti talep edilecek.



Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:



"Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, 2 vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi."



