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    CHP'de aday adaylığı için şartlar belli oldu

    AA
    26.04.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.

    Milletvekili aday adaylarından istenen belgeler ile aranan şartlar, CHP'nin internet sayfasından duyuruldu.

    Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, bin lira dosya ücreti talep edilecek.

    Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:

    "Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, 2 vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi."

    Etiketler: CHP adaylık , şart , gündem
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