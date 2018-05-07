CHP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± 2 bine yaklaÅŸtÄ±

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, aÃ§Ä±klanan takvim doÄŸrultusunda 30 Nisan'da baÅŸlayan aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± bugÃ¼n sona eriyor.Â

Parti genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸen baÅŸvurular iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 15 masa hizmet verdi. Partiye yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi, aday adaylÄ±ÄŸÄ± mÃ¼racaatÄ±nda bulundu.Â

BaÅŸvuru sÃ¼resinin uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±malayacaÄŸÄ±na, taleplerin yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re karar verilecek.Â

BaÅŸvuru Ã¼creti olarak kadÄ±n, genÃ§ ve engellilerden 5 bin, diÄŸer aday adaylarÄ±ndan ise 10 bin lira alÄ±ndÄ±. Aday adaylarÄ± ayrÄ±ca bin lira da dosya Ã¼creti Ã¶dedi.Â

BaÅŸvurular iÃ§in Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ã‡etin Osman Budak, Faik Ã–ztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin BingÃ¶l'e bÃ¶lge bÃ¶lge sorumluluklar verildi.Â

CHP'den istifa edip Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekilinin adaylÄ±k durumu ise parti yÃ¶netimince deÄŸerlendirilecek.Â

RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLERÂ

Aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulunanlar, zaman zaman renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere de yol aÃ§tÄ±. Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Ã–ÄŸÃ¼t, baÅŸvurusu yapmaya faytonla geldi.Â

Parti giriÅŸinde et ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nÄ± eleÅŸtiren bir aÃ§Ä±klama yapan Ã–ÄŸÃ¼t, Ã§iftÃ§ilerin zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sÃ¼t dÃ¶ktÃ¼.

KABOÄžLU DA ADAY ADAYIÂ

Eski CHP Milletvekili Umut Oran da bugÃ¼n parti genel merkezine gelerek aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yaptÄ±.Â

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 686 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile ihraÃ§ edilen Marmara Ãœniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, CHP'den milletvekili aday adayÄ± oldu.Â

BEKO DA BAÅžVURDUÂ

DÄ°SK Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa eden Kani Beko da CHP'den aday adayÄ± olan isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.Â

Aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulununlar arasÄ±nda eski YARSAV BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk EminaÄŸaoÄŸlu ve gazeteci Ä°rfan DeÄŸirmenci de bulunuyor.Â