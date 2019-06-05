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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP tam kadro sahaya inecek

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CHP tam kadro sahaya inecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçime az bir süre kaldı. Tempoyu arttırmamız gerekiyor” talimatının ardından, partide seçim çalışmalarına hız verildi. Ramazan ayı boyunca çalışmaları iftar ve sahur arasına sıkıştıran CHP, bayram sonrası tam kadro sahaya inerek yüz yüze çalışma yürütecek.

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yaklaşırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle yaptığı toplantıda, “Sizler her gün sahada çalışıyorsunuz. Bir disiplin içinde, vatandaşla bire bir temas kurarak çalışmamız gerekiyor” talimatı verdi ve bayram sonrası için yeni çalışma programı oluşturuldu. CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayramın ilk iki günü Ordu, Giresun ve Trabzon’u ziyaret edecek ve tatile giden seçmenleriyle buluşacak. Kılıçdaroğlu ise dün başlayan İstanbul programını bugün de sürdürecek.

Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak bayramın ardından seçime kadarki son 15 gün CHP tam kadro sahaya inecek. Ramazan süresince iftar ve sahur arasında sürdürülen çalışma bu kez bütün güne yayılacak.

CHP yönetimi, son 15 gün gösterişli mitingler yerine yüz yüze görüşmeyi tercih edecek. CHP’li milletvekillerinin de nöbetleşe İstanbul’a giderek destek vereceği çalışmalarda partililer, kapı kapı gezerek seçmenlerle yüz yüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniği ile vatandaşı ikna etmeye çalışacak. İstanbul’daki seçmenlerin memleketini ve aidiyetlerini gösteren dijital uygulama üzerinden ‘hemşeri kampanyası’ yürütülürken, İstanbul dışında yaşayan ve bölgesinde sevilen kanaat önderleri İstanbul’a getirilerek, hemşerileriyle buluşturulacak.

KILCAL DAMARLARA GİRECEĞİZ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yapılacak çalışmalarla ilgili “Son 15 gün sahada daha etkin olacağız. Kampanyamızı kılcal damarlara girecek şekilde, İstanbullularla bire bir görüşerek devam ettireceğiz. Seçmen eğilimleri ile ilgili veriler elimizde, böylece daha nokta atışı yaparak, bize oy vermeyen seçmene ulaşabileceğiz. Bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu, daha çok seçmene İstanbul için yapacaklarını anlatacak. Televizyon programları yerine sahada olmayı tercih edecek. İstanbul’u nasıl yöneteceğini ve fikirlerini anlatacak” dedi.

İSTANBUL’A ÖZEL ÇALIŞMA

CHP bir yandan da sandık güvenliği için eğitim çalışmalarına da hız verecek. Çalışmaları CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı koordine edecek. 23 Haziran’da sandıklarda görev alacak asil ve yedek sandık kurulu üyeleri ve müşahitler için İstanbul’a özel olarak ‘sandık güvenliği eğitimleri’ planlandı. Ayrıca gözlemciler de eğitime alınacak. Eğitimlerde oy verme işlemi öncesinde, oy verme sırasında ve sonrasında yapılması gereken işler uygulamalı olarak ve tüm detaylarıyla anlatılacak. Bunun için Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 1500 aktif parti okulu eğitmeni İstanbul’a çağrıldı.

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