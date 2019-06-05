23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yaklaşırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle yaptığı toplantıda, “Sizler her gün sahada çalışıyorsunuz. Bir disiplin içinde, vatandaşla bire bir temas kurarak çalışmamız gerekiyor” talimatı verdi ve bayram sonrası için yeni çalışma programı oluşturuldu. CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayramın ilk iki günü Ordu, Giresun ve Trabzon’u ziyaret edecek ve tatile giden seçmenleriyle buluşacak. Kılıçdaroğlu ise dün başlayan İstanbul programını bugün de sürdürecek.

Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak bayramın ardından seçime kadarki son 15 gün CHP tam kadro sahaya inecek. Ramazan süresince iftar ve sahur arasında sürdürülen çalışma bu kez bütün güne yayılacak.

CHP yönetimi, son 15 gün gösterişli mitingler yerine yüz yüze görüşmeyi tercih edecek. CHP’li milletvekillerinin de nöbetleşe İstanbul’a giderek destek vereceği çalışmalarda partililer, kapı kapı gezerek seçmenlerle yüz yüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniği ile vatandaşı ikna etmeye çalışacak. İstanbul’daki seçmenlerin memleketini ve aidiyetlerini gösteren dijital uygulama üzerinden ‘hemşeri kampanyası’ yürütülürken, İstanbul dışında yaşayan ve bölgesinde sevilen kanaat önderleri İstanbul’a getirilerek, hemşerileriyle buluşturulacak.

KILCAL DAMARLARA GİRECEĞİZ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yapılacak çalışmalarla ilgili “Son 15 gün sahada daha etkin olacağız. Kampanyamızı kılcal damarlara girecek şekilde, İstanbullularla bire bir görüşerek devam ettireceğiz. Seçmen eğilimleri ile ilgili veriler elimizde, böylece daha nokta atışı yaparak, bize oy vermeyen seçmene ulaşabileceğiz. Bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu, daha çok seçmene İstanbul için yapacaklarını anlatacak. Televizyon programları yerine sahada olmayı tercih edecek. İstanbul’u nasıl yöneteceğini ve fikirlerini anlatacak” dedi.

İSTANBUL’A ÖZEL ÇALIŞMA

CHP bir yandan da sandık güvenliği için eğitim çalışmalarına da hız verecek. Çalışmaları CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı koordine edecek. 23 Haziran’da sandıklarda görev alacak asil ve yedek sandık kurulu üyeleri ve müşahitler için İstanbul’a özel olarak ‘sandık güvenliği eğitimleri’ planlandı. Ayrıca gözlemciler de eğitime alınacak. Eğitimlerde oy verme işlemi öncesinde, oy verme sırasında ve sonrasında yapılması gereken işler uygulamalı olarak ve tüm detaylarıyla anlatılacak. Bunun için Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 1500 aktif parti okulu eğitmeni İstanbul’a çağrıldı.