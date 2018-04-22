CHP sözcüsünden Abdullah Gül yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programına katılarak Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Tezcan'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

Kadın ve siyaset sorusu üzerine:

- Kadınlar siyasette erkekleşmeden yer almalı. Meral Akşener, bu ikisini dengelemiş bir isim. Değerli bir siyasetçi.

Şartlar gerektirirse Akşener'e oy verir misiniz?

-Bugünün yemeğini bugün, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız ve demokratik bir yarış olacak. Sonrasında ne olur, konuşacağız...

CHP kazanırsa parlamenter sisteme geri dönülür mü?

Sandıkta milletin bize 400 vekil vermesi lazım. Millet vermezse biz yönetmeyecek miyiz? Enflasyon iki haneli, dolar 4 lirayı geçti. Biz bunu yaparken bu sistemde bile Meclis'in yetkilerini devreden çıkartmayacağız. Meclis'i etkin çalıştıracağız. Kuvvetler ayrılığına uygun çalıştıracağız. Bağımsız bir yargı tesis edeceğiz. Sivil toplumu karar alıp uygulayabilir hale getireceğiz.

Partiden cumhurbaşkanı adayları çıktı. Sizle istişare ettiler mi?

Yok. "Sayın genel başkan aday olmazsa talibiz" dediler. Niyet beyanında bulunurlar ama bizde süreç bellidir. Kılıçdaroğlu tüm partinin kabul ettiği isimdir. Bizde en uygun isim sayın Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen odur. Ama benim aklımdan geçen herkesin aklından geçmeyebilir. Genel başkanın aklından da geçmeyebilir. Ama biz tek bir adaya endeksli değiliz. Cumhur ittifakı denilen, benim "Cumhuru bölme ittfakı" dediğim itifakta tek bir aday var, sayın Erdoğan. Seçenekleri yok. Bir seçime sadece kazanmak için girilmez. Kazanmak ve kazandıktan sonra ülkenin temel meselerini çözmek için adım atmak ikinci adımdır. Biz de sayın genel başkanımızın bütün süreci kendi ikbali üzerinden tarif ettiği bir durum yok. Neden adaylık açıklamıyor diyorlar. Bu en kolay şey. Çıkar ve açıklar. Ama biz bir hayır buluşmasını temsil etmek zorundayız. Kutuplaşmadan uzaklaşmak, birliği sağlamak zorundayız. Biz hayır bloğunun, hayır demediği için pişman olmuşları da kapsayacak şekilde aday belirleyip sistemin çalışmasını sağlayacağız.

Daha çok AK Partili'den oy almayı düşünüyorsunuz...

Evet.

Siyaseten kolay değil ama?

Mümkün.

Şu ana kadar var mı böyle bir isim?

Şu ana kadar açıklananları da hafife almayalım. Araştırmalara göre referandumda evet demiş olanların yüzde 10'u pişman. Bizim bu çerçevede hazırlık yapmak gibi bir görevimiz var.

Ekmeleddin İhsanoğlu o dönem için yanlış bir isim değildi.

Kılıçdaroğlu aday olmazsa siyaseten iddiasını kaybetmiş olmaz mı?

Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var. Huzura, adalete, barışa ihtiyacımız var. Bunun için de siyasetin kutuplaşmasını reddediyoruz. Birinci turda aday seçilir ona göre yürürüz. Parlamento seçimleri de var. Bu çerçevenin sağlıklı işleyebilmesi için Meclis seçimlerinde de ittifakı ortaya çıkarıyor. "İlkeler ittifakı" diye sayın genel başkanımız söyledi. Toplumsal barış projesini inşa edecek bir ittifaka ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı adayını da bu göreve uygun şekilde düşünüp sandıktan çıkma kombinasyonlarını da hesap ederek yürümek mümkün. Ben 25 Haziran sabahı ikinci tura kalsa bile ben Türkiye'nin bambaşka bir sabaha uyanacağına inanıyorum... Veya birinci turda biter bu iş.

Sayın Akşener ikinci tura kalırsa destekler misiniz?

İkinci tura, birlikte hareket eden adaylardan biri kalırsa tabi ki destekleyeceğiz. Sayın Akşener de olabilir başka bir aday da olabilir. Demokrasiyi isteyenler ayrı adaylar çıkardıklarında bunlardan biri ikinci tura kalırsa kuşkusuz destek verecektir.

Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüşecek mi?

Öyle bir planımız yok. Sayın Gül hakkında bir şey söylemem spekülatif olur. Biz CHP içinde aday çıkaracağız, başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz.

Diyelim ki aday oldu ve ikinci tura kaldı. Destekler misiniz sayın Gül'ü?

Biz belirtilen şartlar içinde üstünde uzlaşılan adaylardan ikinci tura kim kalırsa destekleriz. Doğal olarak partiler içerisinde ilkeler ittifakı yaptığınız adayı desteklersiniz. Demokrasiden yana olan adayı destekleriz.

İkinci tura kalırsa Akşener'i Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı gösteren araştırmalar var. Sizin de araştırmalarınız var mı?

Biz yaptırmadık. Sonuçta ikinci tura kim kalırsa kalsın demokrasiyi temsil eden adaya destek vereceğimeze dair kuşku yok.

HDP ile de ittifak olabilir mi?

En geniş mutabakatın sağlanması lazım. HDP içinde, dışında olsun diye ayırma lüksümüz yok.

İttifak olmasa MHP baraja takılırdı.

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