CHP muhalefet şerhi koydu

CHP Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz, Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre ile milletvekilleri Haluk Koç ve Utku Çakırözer hazırladıkları muhalefet şerhinde, bazı düzenlemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu savundu.

üzenlemede, “Danışmanlık hizmeti” ve “istihbari ve operasyonel faaliyetlerin koordinesi” kisvesi altında Türkiye’den Libya’ya bir takım paramiliter güçlerin, hatta Suriye’nin İdlib vilayetindeki yabancı savaşçıların sevk edilmesine neden olabileceği belirtilerek, “Bu düzenleme bölgenin güvenliği için büyük bir tehdit arz etmektedir. Zira, Rus basınında Türkiye’nin Libya’ya, iktidara yakınlığı bilinen SADAT isimli özel güvenlik şirketi kanalıyla savaşçı gönderebileceğine ve İdlib’deki savaşçıların Libya’da görüldüklerine ilişkin haberler yayımlanmıştır” denildi.

CHP muhtıranın Libya’nın egemenliğine ve BMGK’nın Libya’daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bütün kararlara aykırı olduğuna dikkat çekerek, “Dahası, ‘misafir personel’, ‘misafir öğrenci’, ‘savunma ve güvenlik kuruluşları mensubu sivil şahıslar’ örtüleri altında Libya’ya askeri kuvvet sevk etmenin önü açılmaktadır. Türkiye’den Libya’ya uçak ve gemilerle zaten gönderilmekte olan silah, cephane, İHA, SİHA ve BMC üretimi zırhlı araçların sevkiyatının hız kazanacağı anlaşılmakta; UMH’ye şimdiye kadar gönderilen teçhizattan daha fazlasının sağlanacağı anlaşılmaktadır” denildi.