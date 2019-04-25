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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP görüntüleri kare kare inceliyor

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CHP görüntüleri kare kare inceliyor

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı araştırmak için Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında bir ekip oluşturdu.

Özkoç, toplanan verileri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında sundu. MYK toplantısında saldırının görüntüleri kare kare değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre CHP’nin elde ettiği bulgular ve dile getirilen iddialar şöyle: “Cenaze töreninde olayların başlaması üzerine açılan koridordan törene katılan bakan ve kamu görevlileri çıkış yaparken, Kılıçdaroğlu’na herhangi bir koridor açılmadı ve Kılıçdaroğlu doğrudan provokasyonun yaşanacağı alana yönlendirildi. 300 jandarma ve 152 polisle birlikte 452 güvenlik gücü bulunmasına karşın hiçbiri müdahale etmedi. Köy halkından olmayan ve linç girişimi sırasında halkı kışkırtan 15 kişi daha tespit edildi. Bunlarla ilgili veriler savcılığa iletilecek. 15 kişinin içinde yer alan 5-6 kişilik grupların kısa aralıklarla kalabalığın farklı yerlerine giderek provoke edici girişimlerde bulunduğu saptandı. Bazı kişilerin galeyana gelen halkı yönlendirdiği belirlendi. Genç bir kişinin, elinde taş olan bir kadını Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atması için yönlendirdiği tespit edildi. Aynı kişilerin farklı yerlerde hem bozkurt işareti, hem de bir terör örgütüne ait işareti yaptığı belirlendi.

‘EVİ YAKIN’ DİYEN TEK KİŞİ DEĞİL GRUP

Kılıçdaroğlu’nun güzergâhı üzerinde öbek öbek taşların getirilerek yerleştirildiği; arabaların geçmesini engellemek amacıyla büyük bidonların yığıldığı, taşların linç girişiminde kullanıldığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun eve sığınmasının ardından “Yakın bu evi” diye bağıranın bir kişi değil bir grup olduğu belirlendi. Buna ilişkin görüntünün savcılıkla paylaşıldığı belirtildi. Halkı provoke eden ve Kılıçdaroğlu’na doğrudan fiziksel saldırı yapmak isteyen bazı kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu belirlendi.” 

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