CHP görüntüleri kare kare inceliyor
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı araştırmak için Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında bir ekip oluşturdu.
Özkoç, toplanan verileri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında sundu. MYK toplantısında saldırının görüntüleri kare kare değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre CHP’nin elde ettiği bulgular ve dile getirilen iddialar şöyle: “Cenaze töreninde olayların başlaması üzerine açılan koridordan törene katılan bakan ve kamu görevlileri çıkış yaparken, Kılıçdaroğlu’na herhangi bir koridor açılmadı ve Kılıçdaroğlu doğrudan provokasyonun yaşanacağı alana yönlendirildi. 300 jandarma ve 152 polisle birlikte 452 güvenlik gücü bulunmasına karşın hiçbiri müdahale etmedi. Köy halkından olmayan ve linç girişimi sırasında halkı kışkırtan 15 kişi daha tespit edildi. Bunlarla ilgili veriler savcılığa iletilecek. 15 kişinin içinde yer alan 5-6 kişilik grupların kısa aralıklarla kalabalığın farklı yerlerine giderek provoke edici girişimlerde bulunduğu saptandı. Bazı kişilerin galeyana gelen halkı yönlendirdiği belirlendi. Genç bir kişinin, elinde taş olan bir kadını Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atması için yönlendirdiği tespit edildi. Aynı kişilerin farklı yerlerde hem bozkurt işareti, hem de bir terör örgütüne ait işareti yaptığı belirlendi.
‘EVİ YAKIN’ DİYEN TEK KİŞİ DEĞİL GRUP
Kılıçdaroğlu’nun güzergâhı üzerinde öbek öbek taşların getirilerek yerleştirildiği; arabaların geçmesini engellemek amacıyla büyük bidonların yığıldığı, taşların linç girişiminde kullanıldığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun eve sığınmasının ardından “Yakın bu evi” diye bağıranın bir kişi değil bir grup olduğu belirlendi. Buna ilişkin görüntünün savcılıkla paylaşıldığı belirtildi. Halkı provoke eden ve Kılıçdaroğlu’na doğrudan fiziksel saldırı yapmak isteyen bazı kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu belirlendi.”
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