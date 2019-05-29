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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP eleştirisine uyarma cezası

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
CHP eleştirisine uyarma cezası

TBMM Başkanlığı, Genel Kurul’da CHP’ye yüklenen AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil’e ‘çalışma düzenini bozmak’tan uyarı verdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, dün gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Partili Karahocagil’in CHP ile ilgili eleştirileri CHP’li milletvekillerinden sert tepki gördü. Tepkilerin artması üzerine Adan, oturuma beş dakika ara verdi. Aranın ardından Adan, Karahocagil’in yaptığı konuşmanın maksadını aştığı gerekçesiyle uyarı cezası verdiğini açıkladı. Karahocagil’in konuşması ve iki parti arasında yaşanan karşılıklı atışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

- “Mustafa Levent Karahocagil: Yıl 1963, Türkiye’de yerel seçimler yapılıyor. Yer, İstanbul. Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan ve CHP adayı Haşim İşcan. Seçim yapılır, Adalet Partisi büyük bir farkla kazanır. CHP hemen oyunlarına başlar. Seçimden önce başlayan hilebazlık seçimden sonra da devam eder. Türlü desise ve numaralarla Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan’dan başkanlık alınır, CHP’nin seçilemeyen adayı Haşim İşcan’a verilir. CHP’nin geçmiş tarihine baktığımız zaman bu türlü düzenbazlıkları görüyoruz. CHP demek çöp, çamur, çukur demek; CHP demek, demokrasi dışı oyunlar demek; CHP demek, bileğini bükemediği başbakanı, bakanları idam etmek demek…

- CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: Yuh be yuh!

- Mustafa Levent Karahocagil: CHP demek, Gezi olayları demek, vandalların yanında yer almak demek...

- Özkan Yalım: Hepsini geri iade ediyoruz! Hepsini geri iade ediyoruz!

- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bravo!

- Özkan Yalım: Ne diyorsun sen! Yazıklar olsun! Hepsini size iade ediyorum, yazıklar olsun size! Esas sizsiniz çöplük. Terbiyesizlik yapmayın ya!

- CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: Böyle bir şey olamaz!

- Özgür Özel: Bir ara verelim. Özür dileyecek o ya grup başkan vekili dileyecek. Kim oluyor da CHP’ye ‘çöplük’ diyor?

- Başkan Adan: Birleşime beş dakika ara veriyorum. (Aranın ardından) Karahocagil’in konuşması İçtüzük’ün 157’nci maddesi uyarınca sükûneti, çalışma düzenini bozduğundan uyarma cezası gerekmektedir. Kendisine İç Tüzük’ün 158’inci maddesine göre uyarma cezası veriyorum.

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Birbirimizi eleştirebiliriz ancak bunun da demokratik kültür içinde yapılması zarureti ortadadır. Bu bağlamda, Karahocagil’in konuşmasının maksadını aşmış olduğu ortadadır.” 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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