CHP: Biri iyi polis biri kötü polis oldu
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, af teklifi veren MHP ile iktidar partisini, “Birisi yolsuzlukların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor” diye eleştirdi. Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:
MAĞDUR GÜME GİDİYOR
“Türkiye’de bu kadar insanımız acı ve sefalet altındayken MHP’nin, insanlarımızı soyarak, çocuklarımızı öldürerek ve artık çeteciliği dünya çapında tescillenmiş insanların sonlarının ne olacağı kaygısını taşımaktan vazgeçmesi gerekiyor. CHP, bu konuyu hukukçularla değerlendirecek. Gerçekten alınabilecek en sağlıklı karar hangisiyse onun alınabilmesi için üzerine düşen görevi yerine getirecektir. İlk önce genel af, sonra 5 yıllık indirim dediler. Bir karar alın. Birisi kötü polis, diğeri iyi polis. Halkı kandıracaklar ya. Birisi affı destekliyor gibi, birisi desteklemiyor gibi. Ciddi bir şekilde önümüze getirin, CHP onu değerlendirir. Birisi yolsuzlukların önünü açmak istiyor, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor. Arada gerçekten mağdur olan, belki de gerçekten kader kurbanı olan insanlarla ilgili yapılabilecek şeyler ise bu tartışmada güme gidiyor.”
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