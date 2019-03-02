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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
02.03.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

CHP, Balçova'da Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi

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CHP, Balçova'da Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi

İzmir'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Güçlü Çalkaya, yazılı açıklama yaptı.

Fatma Güçlü Çalkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir haftadır demokrasi açısından akılalmaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. 15 yıldır olduğu gibi eşimin adaylığı düşürülmeden önce de sokak sokak, kapı kapı gezip belediyemiz adına, partimiz adına seçim çalışması yapıyorduk. Bu bir hafta içinde de milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye'ye baharı getirmeye kararlıyız. Balçova'dan İzmir'e, oradan Türkiye'ye adalet ve demokrasi gelene kadar mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz. Balçova'da demokrasiye inanan herkes bir haftadır ailemize olan desteğini yazılı veya sözlü olarak iletiyor. Sokakta insanlar elimizi tutarak, boynumuza sarılarak yalnız olmadığımızı söylüyor. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Parti yönetimimiz ve Balçova'daki partililerimiz de ilk günden bu yana bizden desteklerini hiç esirgemedi. Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Martın sonu bahar olacak."

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