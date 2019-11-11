Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) kura sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı için gerçekleştirilen kura çekilişinin sonuçları, yine bakanlık nezdinde erişime açılacak. İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekilişi için İŞKUR görevlileri ve noter de hazırda bulundu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları, il müdürlüklerinde yapılan kura çekilişinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Temizlik ve Güvenlik Görevlisi alımı için gerçekleştirilen kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığımıza gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da başladı.
Kura sonuçlarının listelerin il müdürlüklerinden derlenmesiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an itibariyle haberimizin içerisine eklenecek.
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