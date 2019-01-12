Çete çöktü motorcular rahat nefes aldı... Bir günde 26 motosiklet çalıyorlardı
İstanbul'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında çökertilen motosiklet hırsızlık çetesinin ardından motor hırsızlığında ciddi düşüş yaşandığı bildirildi. Geçen yılın aynı döneminde bir günde 26 motosiklet çalınırken, bu yıl aynı dönemde İstanbul'da günde ortalama 6 motosikletin çalındığı belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz yıl peş peşe yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından teknik ve fiziki takip başlatmıştı. Yapılan takibin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında harekete geçen ekipler, elebaşı Alican O.'nun (28) da arasında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına almıştı.
Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen baskınlardaki aramalarda 11 çalıntı motosiklet ele geçmişti.
Çetenin çalıntı motosikletlerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek "change" yaptığı ve bu işlem yapıldıktan sonra sahte ruhsatlar hazırladığı da saptanmıştı. Aramalarda sahte ruhsatlarda ele geçmişti.
İstanbul'un en azılı motosiklet hırsızlık çetesi olduğu belirtilen çetenin yakalanmasının ardından motosiklet hırsızlık olaylarında ciddi oranda düşüş yaşandığı belirtildi.
Çetenin çökertilmesinden sonra geçen yıl aynı dönemde günde 26 motosiklet çalınırken, bu yıl günde ortalama 6 motosikletin çalındığı belirtildi.
Operasyonun ardından aralarında hırsızlığın da bulunduğu 7 suçtan kaydı olan elebaşı Alican O.'nun da arasında bulunduğu 8 kişi tutuklanmış, diğerleri serbest kalmıştı.
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