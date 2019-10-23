Cerrahpaşa öğrencileri 20 gün aradan sonra Büyükçekmece Kampüsü’nde ders başı yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCerrahpaşa öğrencileri 20 gün aradan sonra Büyükçekmece Kampüsü’nde ders başı yaptı
GeriGündem Cerrahpaşa öğrencileri 20 gün aradan sonra Büyükçekmece Kampüsü’nde ders başı yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
23.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Cerrahpaşa öğrencileri 20 gün aradan sonra Büyükçekmece Kampüsü’nde ders başı yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cerrahpaşa öğrencileri 20 gün aradan sonra Büyükçekmece Kampüsü’nde ders başı yaptı

Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim-öğretim hizmetlerine ara verilmişti. 20 günlük aranın ardından hasar gören fakültelerin öğrencileri Büyükçekmece Kampüsü’nde ders başı yaptı.

"Deprem sonrası taşınma kararı aldığımız Bakırköy ilçesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Avcılar yerleşkemizde bulunan Veteriner Fakültesi, Büyükçekmece yerleşkesine taşınma işlemleri başladı" diyen İÜC Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse, teorik eğitimlerin tamamının bu binada yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Köse, "Hocalarımızın dersleri dün itibariyle başlamış durumda. Sadece Veterinerlik Fakültesi’nin hastane hizmetlerine başlayabilmesi için konteyner hastane yapma çalışmalarımız devam ediyor. O da bir hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Büyükçekmece Kampüsü’ne yaklaşık 4 bin-4 bin 500 öğrenci gelmiş bulunuyor. Bu kampüste yaklaşık 15 bin öğrenci ve 300’e yakın hocamızla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu eğitim öğretim sezonu boyunca bütün dersliklerimiz burada eğitimlerine devam edecek” dedi.

Prof. Dr. Köse, Büyükçekmece Kampüsü’nde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Biyo ve Nano Teknoloji Enstitüsü ile Teknik Bilimler Yüksekokulu’nun taşındığını belirtti.

ULAŞIM İÇİN EK SEFER VE SERVİSLER EKLENDİ

Prof. Dr. Köse ulaşım ile ilgili de gerekli önemlerin alındığını belirterek, "Beylikdüzü son duraktan Büyükçekmece yerleşkesine sabah 07.30’dan 10.30’a kadar her 10 dakikada bir servisler koyduk. Aynı şekilde 15.30’dan akşam 18.00’a kadar kampüsümüzden Beylikdüzü metrobüse kadar her 10 dakikada bir otobüsler koyduk. HT18 hattı için de yoğunluk olan duraklara boş otobüs koyarak bu trafiği de bu şekilde çözmüş olacağız. Ayrıca öğrenci sayısı artınca yemek üretimini de burada yapmaya başladık” diye konuştu.

Bakırköy Kampüsü’nde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Kader Nural, taşınmaktan memnun olduğunu ancak ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Nural, "Bizim fakültemiz Bakırköy’deydi. Salı günü taşındık buraya. Beylikdüzü TÜYAP’dan ringlerle ulaşım sağlıyoruz ancak biraz sıkıntılı çünkü çok kalabalık. Dersleri işlemekte herhangi bir sıkıntı yok bize gerekli derslikleri sağladılar. Eski kampüsümüzden çok çok daha iyi ve büyük. Ancak tek sıkıntımız ulaşım” dedi.

Öğrenci Bahar Küçük ise “Bahçelievler’de oturuyoruz Bakırköy Kampüsü’ne daha yakındık bizim için ulaşım buraya daha zor. Çok kalabalık oluyor. Sabah 1.5 saat kuyrukta bekleyenler olmuş. Bugün 09.20’de derse başladık, 10.30’da derse gelen vardı. Eğitime burada devam edeceksek bu ringlerin artırılmasını istiyoruz. Hocalar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Derslerimiz çoğunlukla pratik ağırlıklı derslerimizde bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle