Cerrahpaşa buluşması

Saraç, görüşmede, yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın marka değeriyle ilişkili olmak üzere, eğitim-öğretimin niteliğini kaybetmeksizin sürmesi, İÜ’nün kalite çıtasının daha da yukarıya çıkması için üzerlerine düşen hususları istişare ettiklerini kaydetti. Saraç, “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın çok yakın bir süreçte eğitim kalitesi açısından sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki sıralamalarda da yüksek sıralara doğru hızla çıkacağına inanıyoruz” dedi. YÖK yetkilileri de iki saat süren toplantının çok verimli geçtiğini ve İÜ’nün bölünmesi sürecindeki tüm konuların etraflıca masaya yatırıldığını bildirdi.