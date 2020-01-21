Ceren’in katiline indirimsiz en ağır ceza

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta evine girerken Özgür Arduç tarafından katledilmişti. Tutuklanan Arduç hakkında 13 Aralık’ta, Ceren’i öldürmesi sebebiyle ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kendisini yakalayan polis memurlarına bıçaklı saldırısı sebebiyle de iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı dava açıldı. Ceren’in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 23 Aralık’ta yapıldı. Katil Arduç, duruşmada akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. 24 Aralık’ta uzman heyet “Akıl sağlığı yerindedir” raporu verdi.



AKIL OYUNU YİNE TUTMADI



Arduç’un ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmada Arduç’un cezai ehliyetinin tam olduğuna dair hazırlanan heyet raporu dosyaya eklendi. Arduç, “Raporda ‘Aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum” diyerek akli dengesinin yerine olmadığını ispat etmeye çalıştı.



Ceren’in ailesi, “Sanık kaçmaya çalışıyor. En ağır cezayı almasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme Arduç’un talebini oybirliği ile reddetti.



Özdemir ailesinin avukatları, Arduç’un polis ifadesindeki ‘Bıçak görevini yaptı’ sözünü sordu. Arduç “Beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim” diyerek cevap vermedi. Aynı şekilde avukatların “Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nerden buldun?” sorusu da cevapsız kaldı.



BİR DAHA ŞARTLI SALINMAYACAK



Mahkeme katil Arduç’a son sözünü sordu. Arduç da ‘Yok’ diye cevap verdi. Kararını açıklayan mahkeme, Arduç’u ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Hiçbir indirim de yapılmadı. Arduç şartlı salıverilme hükümlerine uymadığı için bundan sonra bu hükümlerden faydalanamayacak. Arduç polis memurlarını yaralamasına ilişkin davada da 10 Şubat’ta hâkim karşısına çıkacak.

‘ADALET YERİNİ BULDU’

Özdemir ailesi, mahkemenin verdiği karardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Baba Yılmaz Özdemir, “Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. İçimizde acımız devam edecek” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bazı kadın platformu üyeleri ve Ceren Özdemir’in sınıf arkadaşları adliyenin önünde pankart açtı.

49 GÜNDE JET KARAR

3 Aralık 2019

Ceren Özdemir öldürüldü. Katili Özgür Arduç kaçtı.

4 Aralık 2019

Katil Arduç yakalandı.

13 Aralık 2019

Savcılık soruşturmayı 9 günde tamamladı ve dava açıldı.

23 Aralık 2019

10 gün sonra ilk duruşma yapıldı.

20 Ocak 2020

İlk duruşmadan 29 gün sonra, dün yapılan ikinci duruşmada karar çıktı. Cinayet tarihinden yargılamanın sonuna kadar toplam 49 gün geçti. Katile indirimsiz en ağır ceza verildi.