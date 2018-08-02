Cerablus’ta patlama oldu, Karkamış’taki evlerin camları kırıldı
GAZİANTEP’in Karkamış ilçesine komşu Suriye’nin Cerablus kentinde, sınır hattında patlama meydana geldi. Sınır hattındaki gümrük kapısı yakınında meydana gelen patlamada Türkiye tarafındaki bazı evlerin camları kırıldı. Patlama sesinin, güvenlik güçleri tarafından sınırın diğer tarafında tespit edilen mayının kontrollü patlatılmasından kaynaklandığı bildirildi.
Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye’nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış’ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.
VALİLİK: TESPİT EDİLEN MAYIN, KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Patlama sesinin, güvenlik güçleri tarafından sınırın diğer tarafında tespit edilen mayının kontrollü patlatılmasından kaynaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus bölgesinde güvenlik güçlerince arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan mayının, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Patlamanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı iş yerleri ve gümrük binasının kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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