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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)
02.08.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Cerablus’ta patlama oldu, Karkamış’taki evlerin camları kırıldı

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Cerablus’ta patlama oldu, Karkamış’taki evlerin camları kırıldı

GAZİANTEP’in Karkamış ilçesine komşu Suriye’nin Cerablus kentinde, sınır hattında patlama meydana geldi. Sınır hattındaki gümrük kapısı yakınında meydana gelen patlamada Türkiye tarafındaki bazı evlerin camları kırıldı. Patlama sesinin, güvenlik güçleri tarafından sınırın diğer tarafında tespit edilen mayının kontrollü patlatılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye’nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış’ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

VALİLİK: TESPİT EDİLEN MAYIN, KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Patlama sesinin, güvenlik güçleri tarafından sınırın diğer tarafında tespit edilen mayının kontrollü patlatılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus bölgesinde güvenlik güçlerince arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan mayının, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Patlamanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı iş yerleri ve gümrük binasının kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Karkamış Sınır Kapısı'nda korkutan patlamaGaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.
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