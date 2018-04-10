CEO'ya cinsel taciz ve darp suçlaması! Otelde tanıştı kabusu oldu

Dev şirketlerde yöneticilik yapan ünlü CEO H.H.’nin başı otelde tanıştığı 29 yaşındaki Z.P. ile derde girdi. İddiaya göre; H.H., iş toplantısı için gittiği bir otelde çalışan Z.P. ile tanıştı. Z.P, işadamı H.H.’ye ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, yetim kardeşlerinin olduğunu söyledi. Maddi yardımda bulunan işadamı, genç kadınla yakınlaşmaya başladı. Daha sonra araları bozuldu. Z.P., işadamı hakkında ‘cinsel taciz ve darp’ suçundan şikayetçi oldu. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten H.H. ise ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle mahkemeden Z.P. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. Akşam