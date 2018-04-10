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    CEO'ya cinsel taciz ve darp suçlaması! Otelde tanıştı kabusu oldu

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Dev şirketlerde yöneticilik ve CEO görevlerinde bulunan İşadamı H.H., kendisini cinsel taciz ve darpla suçlayan kadın için uzaklaştırma kararı çıkardı.

    Dev şirketlerde yöneticilik yapan ünlü CEO H.H.’nin başı otelde tanıştığı 29 yaşındaki Z.P. ile derde girdi. İddiaya göre; H.H., iş toplantısı için gittiği bir otelde çalışan Z.P. ile tanıştı. Z.P, işadamı H.H.’ye ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, yetim kardeşlerinin olduğunu söyledi. Maddi yardımda bulunan işadamı, genç kadınla yakınlaşmaya başladı. Daha sonra araları bozuldu. Z.P., işadamı hakkında ‘cinsel taciz ve darp’ suçundan şikayetçi oldu. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten H.H. ise ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle mahkemeden Z.P. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. Akşam

    Etiketler: MAHKEME , işadamları , gündem
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