Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cenaze namazını babası kıldırdı!

    Cenaze namazını babası kıldırdı!

    TOKAT (AA)
    07.04.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerden Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi. Yasir Armağan'ın cenazesini, emekli imam olan babası Fahri Armağan kıldırdı.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan, Tokat'ta toprağa verildi.

    Mikail Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınlarınca Turhal Devlet Hastanesinden helallik alınmak üzere Kova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.     

    Eşi Pınar Eryiğit, anne Fadime ve baba Ömer Yalçın ile yakınları, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.     

    Yalçın'ın kardeşi Habil Zengin, "Eli kalem tutan kardeşim, sana nasıl kıydılar. Sen terör örgütü üyesi değilsin." diyerek ağladı.     

    Yalçın'ın cenazesi, Üçyol Köyü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.     

    OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

    Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesi de Tokat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.     

    Helallik alınmasının ardından cenaze, Takkeciler Camisi'ne getirildi.     

    Öğlen namazını müteakiben emekli imam olan babası Fahri Armağan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Armağan'ın cenazesi, Erenler Mezalığı'nda defnedildi.

    Cenaze namazını babası kıldırdı

    OLAY

    ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.       

    ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar, gözaltına alınmıştı.     

    Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi serbest bırakılmıştı.

    Cenaze namazını babası kıldırdı

    Etiketler: osmangazi üniversitesi , silahlı saldırı , cenaze namazı , babası kıldırdı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri